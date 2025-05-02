На день рождения Трампа в США планируют провести военный парад: сколько потратят

В Соединенных Штатах планируют провести масштабный военный парад к 250-летию армии США в 79-й день рождения американского президента Дональда Трампа.

Об этом пишет Associated Press.

Что известно о параде

Парад планируют провести 14 июня в Вашингтоне, на Национальной аллее. Он станет частью торжеств к 250-летию армии США. Трамп давно хотел провести масштабный военный парад, а годовщина армии как раз совпадает с 79-м днем ​​рождения президента США.

По предварительному плану, к участию в параде планируют привлечь более 6600 солдат, не менее 150 транспортных средств, 50 вертолетов, семь оркестров и, вероятно, несколько тысяч гражданских.

Решение о его проведении находится на стадии обсуждения.

Сколько потратят

Издание пишет, что пока не просчитана стоимость проведения мероприятия, однако расходы могут составить десятки миллионов долларов.

Они будут включать в себя перевозку военной техники, оборудования, самолетов и солдат со всей страны в Вашингтон, а также обеспечение питанием и жильем для тысяч военнослужащих.

В четверг вечером в своем посту в Truth Social, в котором не упоминались планы на 14 июня, Трамп написал: "Мы снова начнем праздновать наши победы!". Он заявил, что 8 мая в Америке будут отмечать День победы США во Второй мировой войне, а 11 ноября — День победы в Первой мировой войне.

Отметим, что на международном уровне 8 мая был признан Днем памяти и примирения, посвященным памяти жертв Второй мировой войны. День памяти был утвержден Резолюцией ООН в ноябре 2004 года.

Культ Трампа

В Конгрессе США разрабатывают законопроект, которым предлагается изобразить портрет действующего президента США Дональда Трампа на новой купюре в $250.

Также конгрессмены предлагают объявить день рождения Трампа федеральным праздником. Конгрессмен Клаудия Тенни сказала, что она представила закон об объединении существующего ежегодного празднования Дня флага с днем ​​рождения президента для нового совместного праздника, который будет отмечаться 14 июня.

Также республиканка Анна Паулина Луна выдвинула законопроект, которым предлагает вырубить лица президента США Дональда Трампа в горе Рашмор – национальном мемориале, где высечены главы президентов Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна.