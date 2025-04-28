В США открывают клуб богатых поклонников Трампа: сколько стоит приглашение

Дональд Трамп-младший, бизнесмен Омид Малик и несколько других инвесторов открывают закрытый клуб поддержки президента США Дональда Трампа, приглашение к которому стоит более полумиллиона долларов.

Об этом сообщает Politico ссылаясь на источники.

По данным издания, клуб, получивший название Executive Branch, является замыслом Малика, старшего сына президента США, а также их партнеров из консервативного фонда 1789 года Capital. Он будет расположен в Джорджтауне, историческом районе города Вашингтон.

По словам собеседников Politico, целью является создание частного клуба, который будет обслуживать бизнес- и технологических магнатов, которые хотят наладить тесные отношения с администрацией Трампа.

Кроме того, требования по приглашениям и высокие членские взносы объясняются тем, что участники клуба смогут общаться с советниками Трампа и членами его кабинета без лишнего внимания прессы.

Владельцами клуба являются Малик, донор Трампа и основатель 1789 года Capital, его бизнес-партнер Крис Баскирк, Трамп-младший, а также Зак и Алекс Виткоффы, сыновья посланника Трампа Стива Виткоффа.

Официальное открытие клуба прошло 26 апреля.

Заметим, из-за новых пошлин президента США Дональда Трампа 500 самых богатых людей мира потеряли более 500 миллиардов долларов в результате падения мировых рынков.

Илон Маск, остающийся самым богатым человеком мира и работающий в администрации Трампа, потерял 134,7 миллиарда долларов в этом году. Его состояние упало до 297,8 миллиардов долларов.

Культ Трампа

В Конгрессе США разрабатывают законопроект, которым предлагается изобразить портрет действующего президента США Дональда Трампа на новой купюре в $250.

Также конгрессмены предлагают совершить день рождения Трампа федеральным праздником. Конгрессмен Клаудия Тенни сказала, что она представила закон об объединении существующего ежегодного празднования Дня флага с днем ​​рождения президента для нового совместного праздника, который будет отмечаться 14 июня.

Также республиканка Анна Паулина Луна выдвинула законопроект, которым предлагает вырубить лица президента США Дональда Трампа в горе Рашмор – национальном мемориале, где высечены главы президентов Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна.