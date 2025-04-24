100 дней Трампа: эксперты проанализировали влияние таможенной политики США на криптовалютный рынок

Введение администрацией президента США Дональда Трампа новых таможенных ставок для стран-партнеров по всему миру уже в первые две недели ощутимо негативно повлияло на мировой криптовалютный рынок.

Об этом заявляют опрошенные редакцией Delo.ua украинские экономические эксперты.

Как экономическая политика Трампа влияет на мировой криптовалютный рынок

С декабря 2024 года снижение капитализации мирового криптовалютного рынка составило 30%, приводит статистику финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

"Биткоин, кстати, держался гораздо лучше всех других крипто-инструментов, но также не мог удержаться от падения. Здесь драйвером стал выход инвесторов из крипто-фондов на фоне общего обвала финансовых рынков", — объясняет финансовый аналитик.

Пока что крипторынок стабилизировался, но для его роста еще недостаточно сил. Плюс — нужны весомые драйверы и "живой" приток средств.

"Его (притока средств) пока нет. И если он появится, то это могут будут деньги с рынка США, где политическое руководство не оставило идею по созданию крипто-резерва. Однако после последних манипуляций может появиться мнение, что заявления Трампа и официальных лиц США относительно биткоина также могут быть манипуляцией", — предостерегает Андрей Шевчишин.

По наблюдениям международного консультанта по корпоративным финансам, соучредителя First Kyiv Investment Club, преподавателя Эдинбургской бизнес-школы Ивана Компана, мировой крипторынок колеблется в унисон с Nasdaq — биржей, где торгуются акции технологических компаний.

Как отмечает замдиректора по торговле ценными бумагами инвесткомпании Dragon Capital Сергей Фурса, криптовалюты — чисто спекулятивный инструмент. Поэтому их стоимость зависит в основном от настроений на рынке.

Динамика стоимости биткоина с начала 2025 года

Источник: Yahoo Finance

Напомним, Bitcoin вышел в позитивную зону с начала года. Это возобновление оптимизма происходит на фоне ослабления напряженности в торговой войне между США и Китаем, что положительно повлияло как на биткоин, так и на технологические акции, о чем свидетельствует рост фьючерсов Nasdaq на 2%.

В начале апреля криптовалюты уничтожили почти все свои достижения с момента победы Дональда Трампа на выборах в начале ноября 2024-го, поскольку последствия введения пошлин президентом США спровоцировали массовую распродажу класса активов, который он поклялся защищать.

2 апреля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп своим указом ввел с 5 апреля базовый таможенный тариф в размере 10% на весь импорт из всех стран в США, а также с 9 апреля ввел повышенные ответные тарифы против нескольких десятков стран, с которыми США имеют наибольший торговый дефицит.