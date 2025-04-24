100 днів Трампа: експерти проаналізували вплив митної політики США на криптовалютний ринок

Запровадження адміністрацією президента США Дональда Трампа нових митних ставок для країн-партнерів зі всього світу вже в перші два тижня відчутно негативно вплинуло на світовий криптовалютний ринок.

Про це заявляють опитані редакцією Delo.ua українські економічні експерти.

Як економічна політика Трампа впливає на світовий криптовалютний ринок

З грудня 2024 року зниження капіталізації світового криптовалютного ринку склало 30%, наводить статистику фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

"Біткоїн, до-речі, тримався значно краще від усіх інших крипто-інструментів, але також не міг втриматися від падіння. Тут драйвером став вихід інвесторів з крипто-фондів на тлі загального обвалу фінансових ринків", — пояснює фінансовий аналітик.

Поки що крипторинок стабілізувався, але для його зростання ще недостатньо сил. Плюс — потрібні вагомі драйвери та "живий" приток коштів.

"Його (притоку коштів) поки що немає. І якщо він з’явиться, то це можуть будуть гроші з ринку США, де політичне керівництво не полишило ідеї щодо створення крипто-резерву. Проте після останніх маніпуляцій може з’явитися думка, що заяви Трампа і офіційних осіб США щодо біткоїна також можуть бути маніпуляцією", — застерігає Андрій Шевчишин.

За спостереженнями міжнародного консультанта з корпоративних фінансів, співзасновника First Kyiv Investment Club, викладача Единбурзької бізнес-школи Івана Компана, світовий крипторинок коливається в унісон з Nasdaq — біржею, де торгуються акції технологічних компаній.

Як зазначає заступник директора з торгівлі цінними паперами інвесткомпанії Dragon Capital Сергій Фурса, криптовалюти — чисто спекулятивний інструмент. Тому їхня вартість залежить переважно від настроїв на ринку.

Динаміка вартості біткоїну від початку 2025 року

Джерело: Yahoo Finance

Нагадаємо, наразі Bitcoin вийшов у позитивну зону з початку року. Це відновлення оптимізму відбувається на тлі послаблення напруженості в торговельній війні між США та Китаєм, що позитивно вплинуло як на біткоїн, так і на технологічні акції, про що свідчить зростання ф'ючерсів Nasdaq на 2%.

На початку квітня криптовалюти знищили майже всі свої здобутки з моменту перемоги Дональда Трампа на виборах на початку листопада, оскільки наслідки введення мит президентом США спровокували масовий розпродаж класу активів, який він поклявся захищати.

2 квітня президент Сполучених Штатів Дональд Трамп своїм указом ввів з 5 квітня базовий митний тариф у розмірі 10% на увесь імпорт з усіх країн до США, а також з 9 квітня запровадив підвищені індивідуальні зворотні тарифи проти декількох десятків країн, з якими США мають найбільший торговельний дефіцит.