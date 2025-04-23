100 днів Трампа: що відбувається на фондових ринках, куди летить долар, що не так з криптою, та до чого тут Україна

29 квітня виповнюється 100 днів як Дональд Трамп вдруге займає посаду президента США. За ці 100 днів він встиг (на/з)робити стільки, що іншим президентам мабуть не вдавалось зробити за всю їхню каденцію. А скільки ще (на/з)робить. Чи не найголовніший “здобуток” президента США за ці сто днів — (не)запровадження захмарних митних тарифів для країн-партнерів США по всьому світу. Які наслідки це мало і матиме надалі для глобальних та регіональних ринків — фондового, валютного, криптовалютного, а також як це зачепить Україну, — читайте в огляді Delo.ua.

Як економічна політика Трампа впливає на фондовий ринок

Запровадження Дональдом Трампом нових митних ставок для країн-партнерів США зі всього світу вже відчутно негативно вплинуло на світові фондові ринки. І навіть якщо абстрагуватись від цілей, яких хоче досягти президент США, сама манера його поведінки спровокувала появу відчуття невизначеності та нестабільності на ринках.

"Все те, що відбувалося після оголошення про запровадження нових митних ставок, — спочатку оголосили про запровадження нових тарифів, потім відтермінували їх, потім зробили винятки, — всі ці дії призвели до того, що відчуття невизначеності та нестабільності охопило всі ринки. А для інвесторів мабуть немає нічого гіршого, ніж невизначеність", — пояснює міжнародний консультант з корпоративних фінансів, співзасновник First Kyiv Investment Club, викладач Единбурзької бізнес-школи Іван Компан.

Дуже негативно на митні ініціативи Трампа відреагував у першу чергу ринок акцій, що було більш-менш передбачувано.

Як мінявся індекс S&P500 за останні півроку

Джерело: Bloomberg

Подальші кроки Трампа з деескалації торгівельної війни ринки акцій сприйняли як важливі позитивні сигнали. Перш за все, на думку інвесторів, зменшується ймовірність, що адміністрація президента США повернеться до надзвичайно різких рухів. Крім того, ринки пересвідчилися, що Трамп усе ж таки реагує на їхній тиск.

Як мінявся індекс NASDAQ Composite за останні півроку

Джерело: Bloomberg

Утім, зазначає голова департаменту корпоративного аналізу групи ICU Олександр Мартиненко, загальна жорстка протекціоністська політика нової адміністрації США залишається незмінною, а середня ставка імпортних мит США, попри пом’якшення, перевищує 20% у порівнянні з 2,3% на початку року. Це посилює страхи значного послаблення економіки США та світу, а також погіршує інфляційні очікування.

Як мінявся індекс Dow Jones Industrial за останні півроку

Джерело: Bloomberg

"Непередбачувані дії команди Трампа завдали серйозного удару по репутації американських цінних паперів як малоризикових активів і змушують інвесторів шукати альтернативи в сегменті дорогоцінних металів, а також у фінансових активах інших розвинених країн", — констатує співрозмовник видання.

Як мінявся індекс EURO STOXX 50 за останні півроку

Джерело: Bloomberg

Зростання золота насправді вражає, додає Іван Компан. Так, від початку року золото виросло в ціні на 24,5%.

Як мінялась ціна золота за останні 6 місяців

Джерело: Bloomberg

Неприємним сюрпризом стала негативна реакція ринку облігацій, і насамперед ринку державних облігацій США, який завжди вважався тихим "закутком", де можна сховатися від негараздів на світових ринках. Під час багатьох попередніх глобальних економічних криз ціна державних облігацій США завжди зростала — інвестори виходили з акцій та інших ризикових активів і ховалися в американські держоблігації. Це завжди була територія стабільності, оскільки емітентом цих паперів є Міністерство фінансів США.

Навіть 11 вересня 2001 року, коли були здійснені жахливі терористичні акти на території США, держоблігації США зростали в ціні, нагадує Іван Компан. Під час пандемії Covid-19 — облігації зростали. Після історичного зниження в 2011 році кредитного рейтингу американського уряду — держоблігації США також продовжували зростати.

А цього разу ціна державних облігацій США почала падати, відповідно їхня дохідність почала рости. Дохідність довгострокових держоблігацій США виросла з 3,9% до 4,5% річних. Це багато. Для американського бюджету це означає додаткові витрати на обслуговування державного боргу.

Динаміка дохідностей облігацій Держказначейства США

Джерело: Bloomberg

Як результат, з’явилась інформація, що продавати державні боргові папери США зі своїх резервів почав центробанк Японії. Деякі глобальні хедж-фонди, які торгували цінними паперами з величезним кредитним плечем, також почали їх розпродавати. Все це викликало паніку на ринках. Власне, швидше за все, саме завдяки цьому Трамп відтермінував запровадження нових митних тарифів для більшості країн.

"Яким би він не був крутим самозакоханим майстром угод і володарем всесвіту, але ігнорувати ринки не може ніхто, навіть американський президент. Я думаю, Трампу пояснили, чим це все може закінчитися, і він відтермінував запровадження нових митних ставок, чим трохи заспокоїв ринки", — пояснює співрозмовник Delo.ua.

Чого чекати далі? Наразі, констатує Іван Компан, песимістичні прогнози випереджають оптимістичні з величезним відривом.

"Всі чекають чогось дуже поганого: рецесії, зміни світової фінансової системи. Але це залежатиме від наступних кроків американського президента. Найгірше для інвесторів — це хаос. Думаю, всі великі компанії поставлять на паузу бюджети капітальних витрат і плани довгострокових інвестицій. І чекатимуть, чим все закінчиться. І це точно не на користь для економіки", — прогнозує експерт.

Швидше за все, додає заступник директора з торгівлі цінними паперами інвесткомпанії Dragon Capital Сергій Фурса, невизначеність, яку створив Трамп, приведе глобальну економіку до кризи, а економіку США — до рецесії.

Як економічна політика Трампа впливає на валютний ринок

Ситуація на валютних ринках є відображенням процесів у глобальній економіці — зменшення обсягів інвестицій в американські активи має наслідком зниження попиту на долар, що наразі і відбувається.

"Валютні ринки — один з елементів мозаїки. Створивши глобальну невизначеність Трамп показав, що США більше не є "тихою гаванню" і надійним партнером. Через це долар став трохи токсичним. Тож ми побачили глобальну тенденцію перетоку грошей з долара в євро. Долар частково втрачає свою перевагу як резервна валюта", — пояснює ситуацію на валютному ринку Сергій Фурса.

Наразі глобальний рух капіталу супроводжується фактичним продажем доларових активів і поверненням інвесторів до локальних валют, а також до традиційних безпечних валют, таких як японська єна та швейцарський франк. Долар США втратив вже понад 10% від своїх курсових максимумів початку 2025-го, сягнувши найнижчого рівня за три роки.​ І ослаблення долару ще не завершилось, прогнозує фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Хто кого: динаміка курсу долара щодо євро за останні півроку

Джерело: Bloomberg

"Є очікування, що економіка США заглибиться в рецесію, відповідно ФРС почне її рятувати, знижуючи ставку, що матиме наслідком ослаблення долара", — прогнозує Іван Компан.

Разом з тим він застерігає від очікувань того, що з доларом може статися щось дуже погане.

"Я точно не буду радити міняти долари на інші валюти. Але певні тенденції до послаблення долара є, і ми це бачимо", — констатує співрозмовник видання, додаючи при цьому, що в будь-який момент "все може змінитися".

Не дивлячись на те, що наразі значна частина інвесторів тікає з доларових активів у пошуку нових "тихих гаваней", ніхто напевно не знає, що може бути цією «гаванню», зазначає виконавчий директор "CASE Україна" Дмитро Боярчук.

"На якомусь етапі фонди можуть вирішити, що коли наслідки вдарять по світовій економіці, то "тиха гавань" — це насправді долар і активи в США. І ми такого роду "гойдалки" вже кілька разів спостерігали", — попереджає експерт.

Як економічна політика Трампа впливає на криптовалютний ринок

Криптовалюти — чисто спекулятивний інструмент. Тому їхня вартість залежить від настроїв на ринку, нагадує Сергій Фурса.

За спостереженнями Івана Компана, світовий крипторинок коливається в унісон з Nasdaq — біржею, де торгуються акції технологічних компаній.

З грудня 2024 року зниження капіталізації світового криптовалютного ринку склало 30%, наводить статистику Андрій Шевчишин.

"Біткоїн, до речі, тримався значно краще від усіх інших крипто-інструментів, але також не міг втриматися від падіння. Тут драйвером став вихід інвесторів з крипто-фондів на тлі загального обвалу фінансових ринків", — пояснює фінансовий аналітик.

Поки що крипторинок стабілізувався, але для його зростання ще недостатньо сил. Плюс — потрібні вагомі драйвери та "живий" приток коштів.

"Його (притоку коштів) поки що немає. І якщо він з’явиться, то це можуть бути гроші з ринку США, де політичне керівництво не полишило ідеї щодо створення крипто-резерву. Проте після останніх маніпуляцій може з’явитися думка, що заяви Трампа і офіційних осіб США щодо біткоїна також можуть бути маніпуляцією", — застерігає Андрій Шевчишин.

Динаміка вартості біткоїну від початку 2025 року

Джерело: Yahoo Finance

Як економічна політика Трампа впливає на Україну

Жорстке перезавантаження системи міжнародної торгівлі безумовно матиме великі наслідки, які досі формуються. На США припадає понад 13% світового імпорту товарів, і зараз всі ці товаропотоки знаходяться під питанням, разом із пов'язаними виробничими ланцюгами. Рукотворного миттєвого перерозподілу таких масштабів світ ще не бачив, зазначає заступник виконавчого директора Незалежної асоціації банків України Дмитро Глінський.

Наразі видно, що переможців у цій ситуації на короткостроковій дистанції немає взагалі. Капіталізація компаній скоротилася по всьому світу.

Для України ця історія досі залишається другорядною на тлі викликів війни. Для нас критично важливим є сталість та ритмічність надходження іноземної фінансової допомоги, яке відбувається завдяки входженню попередньої американської адміністрації у програму ERA (фінансування коштом доходів від заморожених російських активів) — вона наразі є основним каналом фінансування.

"Це задало потужний запас міцності, який перекриває зупинку прямого фінансування від США. Можна стверджувати, що запас міцності на 2025 рік сформовано", — говорить співрозмовник видання.

В українському експорті наразі ключову роль відіграють товари агропромислового комплексу, яким торгові та макроекономічні шоки традиційно загрожують значно менше, ніж іншим промисловим та споживчим товарам. Наразі баланс так званих умов торгівлі (співвідношення цін на товари) для України навіть покращився: ціни на енергоресурси, які ми імпортуємо, впали сильніше, ніж ціни на наші експортні товари.

США не входять до переліку наших ключових експортних ринків: експорт України до США в 2024 році був меншим за $1 млрд (2% загального експорту). Тому для України значно важливіші не прямі, а опосередковані наслідки у формі можливого сповільнення світового економічного зростання та "ефектів доміно" у вигляді подальшого закриття інших ринків. Проте, це одночасно і загрози, і можливості, переконаний Дмитро Глінський.

Опосередковано зміна ситуації на світових ринках може вплинути на Україну через вплив податкових мит на обсяг закупівлі товарів країнами, до яких Україна здійснює значну частину експорту. Перш за все це країни ЄС, до яких за результатами 2024 року було експортовано 57% товарів від загального обсягу експорту України. Але цей вплив не буде миттєвим, переконана керівниця аналітичного департаменту Центру економічних досліджень та прогнозування "Фінансовий пульс" Діляра Мустафаєва.

Крім того, додає Олександр Мартиненко з ICU, український експорт пригнічуватимуть нижчі світові ціни на сировину, перш за все продукцію гірничо-металургійного комплексу. Водночас знижуватимуться ціни на нафту та природний газ, що полегшить імпортне навантаження.

Що стосується ситуації на валютному ринку — для України основним фактором, який наразі впливає на курс валют, є стан власної економіки, на яку безпосередньо впливає війна.

Тому, переконана Діляра Мустафаєва, те, яким буде курс гривні, залежить в першу чергу від строків та результатів закінчення війни, а також від обсягів міжнародної допомоги, що підтримує державний бюджет.

"Також не варто забувати, що зараз в Україні на валютному ринку діє режим "керованої гнучкості". Тобто НБУ за допомогою коригування облікової ставки та періодичних валютних інтервенцій утримує рівновагу на валютному ринку та забезпечує відносну стабільність гривні. Тому різких змін курсу, на мій погляд, в найближчій перспективі не буде", — прогнозує співрозмовниця Delo.ua.

Динаміка офіційного курсу гривні від початку 2025 року

Джерело: НБУ

В будь-якому випадку, переконаний Сергій Фурса, офіційний курс гривні залишатиметься стабільним. Якщо ж відбуватиметься сильна девальвація долара, то не виключено, що НБУ при формуванні офіційного курсу гривні почне орієнтуватися на євро.

А от що ми бачимо напевно — так це те, що на готівковому ринку українці переводять власні збереження з долара в євро. Це реально відбувається, констатує співрозмовник Delo.ua.