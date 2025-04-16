Трамп пропонує країнам обмежити співпрацю з Китаєм в обмін на митні пільги – WSJ

Адміністрація Трампа планує використати поточні тарифні переговори для того, щоб змусити торгових партнерів США обмежити свої відносини з Китаєм. У разі відмови, країни можуть втратити доступ до американського ринку.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Ідея полягає в тому, щоб отримати від торгових партнерів США зобов’язання ізолювати економіку Китаю в обмін на зниження торговельних і тарифних бар’єрів, встановлених Білим домом.

Офіційні особи США планують використовувати переговори з більш ніж 70 країнами, щоб попросити їх заборонити Китаю перевозити товари через їхні країни, не дозволити китайським компаніям розташовуватися на їхній території, щоб уникнути тарифів США, і не поглинати дешеві промислові товари Китаю в їх економіку.

Як пише WSJ, ці дії спрямовані на те, щоб погіршити нестабільну економіку Китаю, змусивши Пекін вести переговори з меншою переговорною силою перед потенційною зустріччю між Трампом і президентом Китаю Сі Цзіньпіном. Конкретні вимоги можуть різнитися залежно від країни, залежно від її економічних зв’язків з Китаєм.

За словами джерел видання, американські чиновники вже обговорювали цю ідею на початкових етапах перемовин з деякими країнами. Сам Трамп натякнув на цю стратегію 15 квітня, заявивши, що розглядатиме можливість змусити країни обирати між США та Китаєм. Це прозвучало у відповідь на запитання про Панаму, яка вирішила не поновлювати свою участь у китайській ініціативі «Пояс і шлях».

Один з ідеологів цієї стратегії — міністр фінансів США Скотт Бессент. Він відіграє провідну роль у тарифних переговорах після оголошення Трампом 9 квітня про 90-денну паузу у застосуванні взаємних тарифів (за виключенням Китаю).

Міністр фінансів має зустрітися з міністром економічного відродження Японії вже у середу і склав список країн, які, на його думку, можуть незабаром укласти угоди зі США, включаючи Японію, Велику Британію, Австралію, Південну Корею та Індію.

Нагадаємо, з 10 квітня американські тарифи на китайські товари становлять 145%, востаннє Трамп збільшив їх 9 квітня до 125% та запровадив 90-денну паузу для взаємних та 10% тарифів. У відповідь на мита президента Трампа, Китай підвищив тарифи на всі американські товари з 84% до 125% з 12 квітня.

Китайський лідер Сі Цзіньпін закликав Європейський Союз об'єднати зусилля проти тарифної політики президента США Дональда Трампа. Він зазначив, що це необхідно не лише для захисту своїх власних законних прав та інтересів, а й для захисту міжнародної справедливості та правосуддя, а також міжнародних правил та порядку.