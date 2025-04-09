Трамп підняв тарифи для Китаю до 125% і надав 90 днів відстрочки для інших держав

Президент США Дональд Трамп підвищив мита на китайські товари до 125% та запровадив 90-денну паузу для взаємних та 10% тарифів.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронювати участь

Про це він повідомив у своїй соцмережі Truth Social.

Про рішення Трампа

Трамп наголосив, що через відсутність поваги, яку Китай виявив до світових ринків, тариф, що стягується з Китаю, підвищено до 125%, і це рішення набуває чинності негайно.

"Сподіваємося, що в найближчому майбутньому Китай зрозуміє, що дні обдирання США та інших країн більше не є стійкими чи прийнятними", - написав президент.

Трамп додав, що, враховуючи той факт, що понад 75 країн звернулися до представників США, зокрема до Міністерства торгівлі, Казначейства та USTR, для обговорення питань торгівлі, торговельних бар’єрів, тарифів, валютних маніпуляцій та немонетарних тарифів, і що ці країни, за його наполегливим проханням, не вжили жодних заходів у відповідь проти США, було ухвалене рішення про 90-денну паузу.

Протягом цього періоду взаємний тариф буде знижено на 10%, а рішення набуває чинності без зволікань.

Мита США проти Китаю

2 квітня Трамп своїм указом ввів базовий митний тариф у розмірі 10% на увесь імпорт з усіх країн до США, а також додаткових мит для приблизно 60 країн, включно з Китаєм.

Для Китаю це означало додаткове мито в 34%, що разом із попередніми становило 54%. У відповідь Пекін оголосив про введення додаткового мита в 34% на всі американські товари.

Згодом Сполучені Штати ввели додаткові 50% мита на китайський імпорт. Таким чином, загальна ставка тарифів тепер сягає 104% і набула чинності 9 квітня. Речник МЗС КНР Лінь Цзянь у відповідь на застосування Трампом мит на імпорт у розмірі 104% заявив, що Китай не шукає конфліктів.

В свою чергу Пекін оголосив про запровадження додаткових мит на американські товари, підвищивши загальний рівень тарифів до 84%.