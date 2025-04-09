Відповідь Трампу: ЄС запроваджує мита на товари США на 21 млрд євро

Європейський Союз схвалив мита на американські товари на загальну суму близько 21 млрд євро (23,2 млрд доларів США) у відповідь на 25-відсоткові мита, запроваджені президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом на експорт сталі та алюмінію з країн-членів ЄС.

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Про це повідомляє Bloomberg.

Більшість із 27 держав ЄС 9 квітня проголосували за мита на товари з США. Деякі з них набудуть чинності в середині квітня. Тарифи будуть націлені на політично чутливі американські штати і включатимуть такі товари, як соєві боби з Луїзіани, де мешкає спікер палати представників Майк Джонсон, а також алмази, сільськогосподарську продукцію, птицю та мотоцикли.

Однак в ЄС заявили, що контрзаходи можуть бути припинені у будь-який час, "якщо США погодяться на справедливий та збалансований результат переговорів".

Цей крок посилює зростаючу трансатлантичну торговельну війну, оскільки США також застосували універсальний тариф у розмірі 20% майже до всього європейського експорту, а також окреме мито у розмірі 25% на автомобілі та деякі автозапчастини.

Крім того, Дональд Трамп заявив, що оголосить про додаткові тарифи на пиломатеріали, напівпровідникові чіпи та фармацевтичну продукцію. Усі нові тарифи Трампа торкаються близько 380 млрд євро товарів ЄС.

За даними видання, деякі з тарифів ЄС набудуть чинності 15 квітня, тоді як інший список буде введено в середині травня, а третій почне діяти з 1 грудня. Більшість цільових товарівбудуть оподатковуватися 25%-им тарифом, а кілька категорій обкладатимуться 10%-ми зборами.

Варто зазначити, що бурбон був виключений зі списку під тиском держав-членів ЄС після того, як Трамп пригрозив запровадити 200% мита на вино, шампанське та інші алкогольні напої з Франції та інших країн.

Трамп неодноразово нападав на ЄС, найбільшого торгового партнера Сполучених Штатів, заявляючи, що його створили, щоб "обдурити" США, і що профіцит блоку в торгівлі товарами є свідченням несправедливих відносин.

Європейський Союз, як і раніше, хоче знайти рішення тарифної суперечки шляхом переговорів, але досі йому не вдалося провести змістовні переговори з адміністрацією США.

Для ЄС боротьба за американські тарифи на метали розпочалася у 2018 році під час першого терміну Трампа, коли США запровадили мита на європейський експорт сталі та алюмінію на суму близько 7 мільярдів доларів, посилаючись на проблеми національної безпеки. Обидві сторони домовилися про тимчасове перемир'я у 2021 році, коли США частково зняли свої заходи та запровадили низку тарифних квот, при перевищенні яких на метали накладаються мита, тоді як ЄС заморозив усі свої обмежувальні заходи.

Нагадаємо, сьогодні, 9 квітня, Пекін оголосив про запровадження додаткових мит на американські товари, підвищивши загальний рівень тарифів до 84%. Торговельний конфлікт між США та Китаєм стрімко загострився.