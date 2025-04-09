"Найближчим часом": Трамп анонсував нові мита ще для однієї галузі

Президент США Дональд Трамп заявив, що давно обіцяні ним мита на фармацевтичні препарати скоро набудуть чинності. Це є черговим сигналом про те, що він планує продовжувати вводити більше галузевих мит, незважаючи на негативні наслідки для ринку від його глобальних мит.

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Про це повідомляє Bloomberg.

"Найближчим часом ми оголосимо про запровадження великого тарифу на фармацевтичні препарати", — заявив Трамп у вівторок, 8 квітня, на благодійному гала-вечорі для республіканців у Палаті представників, не вдаючись до подробиць запланованого податку.

"Щойно ми це зробимо, вони кинуться назад до нашої країни, тому що ми - великий ринок. Наша перевага перед усіма в тому, що ми великий ринок", — сказав президент США.

Він давно нарікав на нестачу вітчизняного фармацевтичного виробництва та неодноразово обіцяв запровадити мита, щоб збільшити потужності в країні.

Про мита для фармкомпаній Дональд Трамп говорив ще 24 березня: "Ми оголосимо про фармацевтичні препарати в якийсь момент у не такому віддаленому майбутньому. Ми більше не виробляємо фармацевтичні препарати, і якщо у нас виникнуть проблеми на зразок воєн чи чогось ще, нам знадобиться сталь, нам знадобиться фармацевтика".

Його адміністрація дала зрозуміти, що вони будуть використовувати так звані повноваження розділу 232 для запровадження зборів. Крім фармацевтичних препаратів, Білий дім окремо пообіцяв запровадити додаткові галузеві мита, включаючи мита на пиломатеріали та напівпровідникові чіпи, хоча терміни та деталі неясні.

Нагадаємо, США запроваджують додаткові 50% мит на імпорт із Китаю. Тепер повний розмір тарифів становитиме 104%. Вони запрацюють з 9 квітня.