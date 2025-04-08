Маск просить Трампа скасувати нові мита: його статок впав нижче $300 млрд

Мільярдер та очільник Департаменту ефективності уряду США (DOGE) Ілон Маск особисто намагався переконати президента Дональда Трампа відмовитися від тарифів, які він запровадив проти інших країн.

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Про це пише Washington Post із посиланням на власні джерела.

Маск звернувся до Трампа з проханням скасувати нові мита

Зазначається, що раніше Маск також критикував жорсткий підхід до мит радника Трампа з питань торгівлі Пітера Наварро, який допомагав у підготовці нових тарифних планів.

«Ступінь доктора економіки в Гарварді — це погано, а не добре», — казав про нього Маск.

У відповідь Наварро заявив, що про Маска важливо зрозуміти те, що він продає автомобілі і, мовляв, не розуміється на питаннях тарифів.

Тож очільник DOGE вирішив напряму звернутися до Трампа щодо тарифної політики. Однак приватні переговори з ним не дали результату, оскільки американський президент 7 квітня оголосив про плани ввести ще більші — 50-відсоткові — мита на товари з Китаю.

Маск, який також є гендиректором Tesla, вважає мита шкідливими для міжнародної торгівлі й власного бізнесу, оскільки компанія має великі ринки як у США, так і в Китаї.

Як пише WP, багато бізнесменів, які підтримували Трампа, розчаровані його тарифною політикою. Деякі з них намагалися вплинути на адміністрацію Білого дому та зверталися до Маска та до віцепрезидента Джей Ді Венса з проханням запровадити більш помірковану торговельну стратегію.

Чистий капітал Ілона Маска впав нижче 300 мільярдів доларів вперше з листопада

Статок власника Tesla Ілона Маска впав нижче 300 мільярдів доларів вперше з листопада, пише Bloomberg.

Маск втратив 4,4 мільярда доларів у понеділок після того, як акції Tesla зменшили його загальний статок до 297,8 мільярда доларів. Цього року Маск втратив 134,7 мільярда доларів, хоча ще у грудні він став першою людиною, чий власний капітал сягнув і перевищив позначку у 400 мільярдів доларів.

Як раніше повідомлялося, найбагатші люди світу втратили загалом 208 мільярдів доларів через падіння світових ринків, викликане новими митами, оголошеними президентом США Дональдом Трампом.