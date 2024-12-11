Ілон Маск став першою людиною у світі, чий капітал перевищив $400 млрд

Американський бізнесмен Ілон Маск став першою людиною, чий власний капітал сягнув і перевищив позначку у 400 мільярдів доларів, повідомляє Bloomberg.

Видання пише, що останній продаж акцій компанії SpaceX збільшив статки Маска приблизно на 50 мільярдів доларів одним махом - до 439,2 мільярда доларів.

Статки Маска різко змінилися у кінці 2022 року, коли в якийсь момент його власний капітал зменшився більш як на 200 мільярдів доларів. Але він різко зріс після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах минулого місяця, на яких Маск став його найпомітнішим політичним донором. Після виборів за один день капітал Маска збільшився на 26,5 мільярда доларів завдяки зростанню акцій Tesla.

Раніше стало відомо, що акції Tesla виросли на 65% порівняно з передвиборчим періодом, чому сприяли очікування того, що Трамп скасує пільги для електромобілів, які допомагали конкурентам Tesla.

Крім того, вартість стартапу Маска у сфері штучного інтелекту xAI зросла більш ніж удвічі з того часу, як у травні мільярдер востаннє залучав інвестиції, та склала 50 мільярдів доларів.

SpaceX стала найдорожчим приватним стартапом у світі

У середу SpaceX та її інвестори домовилися про викуп акцій на суму 1,25 мільярда доларів у співробітників і внутрішніх акціонерів компанії. Ця угода оцінює приватну компанію з дослідження космосу у 350 мільярдів доларів, що робить SpaceX найдорожчим приватним стартапом у світі.

Основний дохід SpaceX отримує від контрактів із урядом США, і, ймовірно, може розраховувати на велику підтримку за адміністрації Трампа. Під час передвиборчої кампанії Трамп високо оцінив бачення Ілона Маска щодо відправки людей на Марс, а після виборів навіть відвідав запуск SpaceX у Техасі.