xAI залучив $6 млрд у раунді фінансування серії B

Компанія Ілона Маска зі штучного інтелекту xAI оголосила про успішне залучення 6 мільярдів доларів у раунді фінансування серії B.

Про це повідомила пресслужба xAI.

Цей раунд очолили ключові інвестори, зокрема Valor Equity Partners, Vy Capital, Andreessen Horowitz, Sequoia Capital, Fidelity Management & Research Company, а також принц Альваліда бін Талал та його компанія Kingdom Holding.

Протягом останнього року xAI досягла значних успіхів у розробці передових моделей штучного інтелекту. Починаючи з анонсу компанії у липні 2023 року, випуску моделі Grok-1 на платформі X у листопаді, а також нещодавніх оголошень про вдосконалену модель Grok-1.5 з можливістю довгого контексту та Grok-1.5V з розумінням зображень - можливості моделей xAI швидко покращувались.

Випуск Grok-1 з відкритим вихідним кодом відкрив двері для подальшої оптимізації та розширень моделі іншими розробниками. xAI продовжить цю траєкторію прогресу найближчими місяцями, незабаром буде оголошено про численні нові технологічні та продуктові оновлення.

"xAI насамперед зосереджена на розробці передових систем ШІ, які є правдивими, компетентними та максимально корисними для всього людства. Місія компанії — зрозуміти справжню природу Всесвіту. xAI наймає на численні посади та шукає талановитих людей, готових приєднатися до невеликої команди, яка зосереджена на суттєвому впливі на майбутнє людства. Бажаючі можуть подати заявку вже сьогодні за адресою x.ai/careers", - йдеться в повідомленні .

Повідомляється, що залучені кошти будуть використані для виведення на ринок перших продуктів компанії, створення передової інфраструктури та прискорення досліджень і розробки майбутніх технологій штучного інтелекту.

Нагадаємо, у квітні 2024 року видання Вloomberg повідомляло, що xAI прагне залучити від 3 до 4 мільярдів доларів інвестицій, щоб мати змогу конкурувати з OpenAI та підвищити ціну компанії до 18 мільярдів доларів.

Чим займається xAI?

Бізнесмен Ілон Маск заявив про запуск компанії з дослідження штучного інтелекту в травні 2023 року. Він зазначав, що мета проєкту xAI полягає в тому, щоб "зрозуміти справжню сутність Всесвіту". xAI — це компанія, яка працює над створенням штучного інтелекту для прискорення наукових відкриттів людини.

Сам мільярдер був одним із перших інвесторів і співголовою правління в OpenAI, однак пішов звідти, що стартап пов’язав із роботою Tesla над створенням автоматизованих систем водіння. Своєю чергою бізнесмен розповідав, що такий крок спричинили потреба зосередитися на інженерних проблемах в Tesla та деякі розбіжності в думках із лідерами OpenAI.

Ще до оголошення про запуск xAI Маск анонсував появу аналога ChatGPT, заявивши, що розробка OpenAI упереджена, оскільки має ліберальний ухил.

І в листопаді він повідомив, що xAI запускає власного чатбота зі штучним інтелектом під назвою Grok. За словами бізнесмена, технологія здатна перевершити GPT-3.5 в академічних тестах з математики та програмування. Grok зробили доступним для підписників X Premium Plus.