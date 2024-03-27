Х надасть всім преміум-підписникам доступ до чат-бота Grok від xAI

Мільярдер та власник соцмережі X, раніше відомої як Twitter Ілон Маск заявив, що для всіх преміальних передплатників платформи соціальних X буде ввімкнено чат-бот Grok створений його стартапом штучного інтелекту xAI

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Про це пише Reuters.

Про це він повідомив у дописі на X, не розкриваючи більше подробиць. Раніше чат-бот був доступний лише для підписників Premium+.

Оскільки все більше рекламодавців відходять від платформи мікроблогів, мільярдер наголосив на зменшенні залежності компанії від реклами та звернув увагу на більш привабливі плани підписки.

Раніше цього місяця Маск заявив, що xAI відкриє вихідний код Grok після того, як він подав до суду на OpenAI за нібито відмову від своєї початкової місії на користь комерційної моделі.

Цей крок може надати громадськості вільний доступ для експериментів із кодом, що дасть можливість іншим компаніям і незалежним розробникам програмного забезпечення змінювати та повторно використовувати його під час створення власних чат-ботів та інших систем ШІ.

Маск сподівається, що відкриття коду поставить xAI на одну сходинку з такими компаніями, як Meta і французький Mistral.

Проте, за даними New York Times відкриття коду Маском викликало бурхливу дискусію у світі штучного інтелекту щодо того, чи такий доступ до початкового коду робить технологію безпечнішою, чи навпаки – цим почнуть зловживати.

Нагадаємо, Маск торік запустив xAI, і назвав його штучним інтелектом, який максимально шукає істину. У xAI зазначили, що Grok "відповість на гострі запитання, від яких ухиляються більшість інших систем ШІ".

xAI є незалежним від соцмережі X, але його технологія була інтегрована в платформу та навчається на публікаціях користувачів.

Додамо, що соціальна мережа X, випускає два плани підписки: рівень Premium+ за 16 доларів на місяць, і базовий рівень за ціною 3 долари на місяць.

Джерело фото: ua.depositphotos.com