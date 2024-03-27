Х предоставит всем премиум-подписчикам доступ к чат-боту Grok от xAI

Миллиардер и владелец соцсети X, ранее известной как Twitter Илон Маск заявил, что для всех премиальных подписчиков платформы социальных X будет включен чат-бот Grok созданный его стартапом искусственного интеллекта xAI

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Об этом пишет Reuters.

Об этом он сообщил в сообщении на X, не раскрывая больше подробностей. Раньше чат-бот был доступен только для подписчиков Premium+.

Поскольку все больше рекламодателей отходят от платформы микроблогов, миллиардер отметил уменьшение зависимости компании от рекламы и обратил внимание на более привлекательные планы подписки.

Ранее в этом месяце Маск заявил, что xAI откроет исходный код Grok после того, как он подал в суд на OpenAI за якобы отказ от своей первоначальной миссии в пользу коммерческой модели.

Этот шаг может предоставить общественности свободный доступ для экспериментов с кодом, что позволит другим компаниям и независимым разработчикам программного обеспечения изменять и повторно использовать его при создании собственных чат-ботов и других систем ИИ.

Маск надеется, что открытие кода поставит xAI на одну строчку с такими компаниями, как Meta и французский Mistral.

Однако, по данным New York Times, открытие кода Маском вызвало бурную дискуссию в мире искусственного интеллекта относительно того, делает ли такой доступ к исходному коду технологию более безопасной, или наоборот – этим начнут злоупотреблять.

Напомним, Маск в прошлом году запустил xAI и назвал его искусственным интеллектом, который максимально ищет истину. В xAI отметили, что Grok "ответит на острые вопросы, от которых уклоняется большинство других систем ИИ".

xAI независим от соцсети X, но его технология была интегрирована в платформу и учится на публикациях пользователей.

Добавим, что социальная сеть X, выпускает два плана подписки : уровень Premium+ за 16 долларов в месяц и базовый уровень по цене 3 доллара в месяц.

Источник фото: ua.depositphotos.com