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ИИ-стартап Маска хочет привлечь миллиард долларов инвестиций
Стартап Илона Маска по искусственному интеллекту xAI подал заявку на привлечение до 1 млрд долларов инвестиций путем предложения акций. Об этом пишет Reuters.
Согласно документу, представленному Комиссии по ценным бумагам и биржам США, компания уже привлекла 134,7 млрд долларов в виде акционерного капитала.
Как отмечает Reuters, сбор средств для искусственного интеллекта является хорошей возможностью для стартапов после того, как компания OpenAI запустила популярный чат-бот ChatGPT и привлекла 10 млрд долларов от Microsoft.
Чем занимается xAI?
Бизнесмен Илон Маск заявил о запуске компании по исследованию искусственного интеллекта в мае текущего года. Он отмечал, что цель проекта xAI состоит в том, чтобы "понять подлинную сущность Вселенной".Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Сам миллиардер был одним из первых инвесторов и сопредседателем правления в OpenAI, однако ушел оттуда, что стартап связал с работой Tesla над созданием автоматизированных систем вождения. В свою очередь бизнесмен рассказывал, что такой шаг был вызван необходимостью сосредоточиться на инженерных проблемах в Tesla и некоторыми разногласиями в мыслях с лидерами OpenAI.
Еще до объявления о запуске xAI Маск анонсировал появление аналога ChatGPT, заявив, что разработка OpenAI предвзята, поскольку имеет либеральный уклон.
И в ноябре он сообщил, что xAI запускает собственный чат-бот с искусственным интеллектом под названием Grok. По словам бизнесмена, технология способна превзойти GPT-3.5 в академических тестах по математике и программированию. Grok сделали доступным для подписчиков X Premium Plus.