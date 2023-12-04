Искусственный интеллект поможет компании AstraZeneca в разработке лекарств против рака.

Британско-шведская фармкомпания AstraZeneca договорилась с американской фирмой Absci, занимающейся искусственным интеллектом, касательно разработки антител для борьбы с раком. Об этом пишет Reuters.

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Сотрудничество компаний направлено на создание генеративной модели искусственного интеллекта, предназначенной для усовершенствования и создания новых антител.

Absci использует данные на основе целевого родства, безопасности, технологичности и других важных характеристик.

Сумма сделки составляет 247 млн долларов. Как пишет Financial Times, соглашение включает в себя авансовый платеж для Absci, финансирование исследований и разработок, промежуточные выплаты, а также роялти с продажы любого продукта.

Как искусственный интеллект поможет врачам?

AstraZeneca – не единственная, кто надеется на помощь ИИ в борьбе с онкологией. Как писало The Guardian, исследование британских фонда Royal Marsden NHS и Института исследования рака (ICR) показало, что алгоритм искусственного интеллекта гораздо лучше, чем биопсия, правильно оценивает агрессивность саркомы – редкой формы рака, которая развивается в соединительных тканях организма, таких как жир, мышцы и нервы.

ИИ способен анализировать данные и более точно классифицировать степень злокачественности опухоли. Таким образом, технология может помочь быстрее выявить пациентов из группы высокого риска.

По данным Всемирной организации здравоохранения, рак ежегодно убивает 10 миллионов человек во всем мире. Миллионы людей можно спасти, если вовремя выявить и быстро назначить лечение болезни. Основной задачей для медиков является поиск пациентов с опухолями высокого риска.