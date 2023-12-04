Штучний інтелект допоможе компанії AstraZeneca в розробці ліків проти раку

Британсько-шведська фармкомпанія AstraZeneca домовилася з американською фірмою Absci, яка займається штучним інтелектом, щодо розробки антитіл для боротьби з раком. Про це пише Reuters.

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Співпраця компаній спрямована на створення генеративної моделі штучного інтелекту, призначеної для вдосконалення та створення нових антитіл.

Absci використовує дані на основі цільової спорідненості, безпеки, технологічності та інших важливих характеристик.

Сума угоди становить 247 млн доларів. Як пише Financial Times, угода включає авансовий платіж для Absci, фінансування досліджень і розробок, проміжні виплати, а також роялті з продажу будь-якого продукту.

Як штучний інтелект допоможе лікарям?

AstraZeneca – не єдина, хто має надію на допомогу ШІ в боротьбі з онкологією. Як писало The Guardian, дослідження британських фонду Royal Marsden NHS та Інституту дослідження раку (ICR) показало, що алгоритм штучного інтелекту набагато краще, ніж біопсія, правильно оцінює агресивність саркоми – рідкісної форми раку, яка розвивається в сполучних тканинах організму, таких як жир, м’язи та нерви.

ШІ здатний аналізувати дані й більш точно класифікувати ступінь злоякісності пухлини. Таким чином, технологія може допомогти забезпечити швидше виявлення пацієнтів із групи високого ризику.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, рак щороку вбиває 10 млн людей у ​​всьому світі. Мільйони осіб можна врятувати, якщо вчасно виявити та швидко призначити лікування хвороби. Основним завданням для медиків є пошук пацієнтів із пухлинами високого ризику.