"Укрнафта" провела перше за 11 років 3D сейсмічне дослідження: які результати

ПАТ "Укрнафта" вперше за 11 років провела масштабне 3D сейсмічне дослідження на технологічній площі розміром 98 квадратних кілометрів. Результати дозволять створити якісну геологічну модель родовища.

Про це повідомляє пресслужба "Укрнафти".

Зібрали майже 400 гігабайт даних

Зазначається, що кінцева мета проекту - мінімізація ризиків при бурінні нових свердловин та інтенсифікація розробки відомих покладів, а також пошук нових об’єктів в межах родовища.

Повідомляються, що спеціалісти працювали з початку лютого по кінець квітня 2024 року.

"Умови роботи були складними - велика кількість снігу взимку, бездоріжжя, весняні дощі. Фактично, проєкт унікальний для регіону: вперше дослідження проводили з такою високою щільністю датчиків і в таких складних поверхневих умовах", - зауважують в "Укрнафті".

Там додають, що під час дослідження спеціалісти отримали цінну геофізичну інформацію від 9559 точок, яку зібрала кабельна телеметрична система за допомогою групи геофонів.

Загальний масив сейсмічної інформації має обсяг близько 400 гігабайт.

Отримані матеріали після цифрової обробки, яка займе близько двох місяців, матимуть значний потенціал для вивчення геологічної структури родовища: дадуть можливість створити якісну геологічну модель та спрогнозувати властивості колекторів на цільових горизонтах.

"Це допоможе компанії збільшувати підтвердженні запаси вуглеводнів і нарощувати видобуток за рахунок успішного буріння нових свердловин та проведення заходів з інтенсифікації на існуючих. Як наслідок - більше ресурсу державі", - підкреслюють в "Укрнафті".

"Укрнафта" за три роки пробурить 160 свердловин

ПАТ "Укрнафта" планує пробурити 160 свердловин протягом трьох років. Компанія проводитиме бурові роботи з використанням нових технологій та впровадженням обладнання провідних світових компаній.

22 березня компанія "Укрнафта" оголосила про отримання нового спецдозволу на видобування вуглеводнів. Ліцензію видано Державною службою геології та надр України.

Завдяки цьому дозволу, "Укрнафта" планує значно збільшити обсяги видобутку — на мільярд кубометрів природного газу та сто тисяч тонн нафти.

У 2023 році "Укрнафта" запустила в роботу 8 нових нафтових свердловин на західних та східних територіях України, які забезпечують загальний добовий дебіт у 238 тонн нафти.

У 2023 році "Укрнафта" видобула 1,4099 мільйона тонн нафти з конденсатом та 1,0974 мільярда кубометрів газу. Ці цифри перевищують показники 2022 року на 3% і 6% відповідно.