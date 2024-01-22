Торік "Укрнафта" ввела в експлуатацію 8 нових свердловин

У 2023 році компанія "Укрнафта" запустила в роботу 8 нових нафтових свердловин на західних та східних територіях України, які забезпечують загальний добовий дебіт у 238 тонн нафти.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Зазначено, що п'ять свердловин було збудовано за допомогою власних бурових установок, три інші — завдяки підрядникам, вибраним через тендери в системі Prozorro.

Повідомляється, що спочатку "Укрнафта" планувала буріння дев'яти свердловин, але до кінця 2023 року було оголошено лише тендер на буріння останньої свердловини. Завезення обладнання та початок робіт на майданчику заплановано на найближчий час.

Директор "Укрнафти" Сергій Корецький повідомив, що за 2024 рік компанія планує розпочати будівництво 30 нових свердловин у східній та західній частинах країни. При цьому, через велике навантаження на вітчизняні бурові установки та обмежену місткість ринку буріння в Україні, деякі з них можуть бути збудовані з допомогою зовнішніх підрядників.

"Ми зможемо прискорити процеси завдяки співпраці з міжнародними та українськими партнерами. Дякую буровикам, геологам, інженерам та партнерам за те, що Україна має змогу збільшувати видобуток ресурсу", - додав він.

За рік "Укрнафта" збільшила видобуток на 3-6%

Нагадаємо, раніше в компанії повідомили, що у 2023 році "Укрнафта" видобула 1,4099 мільйона тонн нафти з конденсатом та 1,0974 мільярда кубометрів газу. Ці цифри перевищують показники 2022 року на 3% і 6% відповідно.

Зазначимо, що навесні 2023 року "Укрнафта" заявляла про плани збільшити видобуток нафти до 1,45 мільйона тонн, а газу - до 1,04 мільярда кубометрів. Таким чином, початковий план щодо нафти повністю виконати не вдалося, а от видобуток газу виявився більшим, ніж очікувалося на початку року.

Протягом 2023 року "Укрнафта" активно запускала нові високодебітні свердловини. Зокрема, на початку грудня було запущено свердловину на заході України, а у кінці грудня – на сході.