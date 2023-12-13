"Укрнафтобурінню" відмовили у відкритті касації на заборону видобутку на Сахалінському родовищі

Компанія "Укрнафтобуріння", що перебуває під управлінням "Укрнафти", 13 грудня отримала ухвалу Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду про відмову у відкритті касаційного провадження за скаргою на заборону видобутку на Сахалінському родовищі у Харківській області.

Як ідеться у повідомленні УНБ, рішення ухвалила 12 грудня колегія у складі судді-доповідача Семена Стеценка, суддів Лариси Тацій та Тетяни Стрелець. Відсутність підстав для відкриття касаційного провадження КАС мотивував відсутністю ухвали суду першої інстанції у переліку ухвал, які можуть бути оскаржені у касаційному порядку. Таким чином, на думку УНБ, Верховний суд відмовив їй у доступі до правосуддя.

"Укрнафта" підтримує позицію "Укрнафтобуріння" і вважає необґрунтованими мотиви Верховного суду, оскільки стаття 328 Кодексу адміністративного судочинства не містить обмежень щодо оскарження постанови суду апеляційної інстанції за наслідками перегляду ухвали суду першої інстанції з питань повороту виконання рішення суду", - йдеться у повідомленні.

Більше того, в компанії вказують, що практика самого Верховного суду свідчить про можливість касаційного перегляду постанови апеляційного суду з таких питань.

"ПАТ "Укрнафта", на яке Кабінет міністрів поклав зобов’язання зберегти функціонування активів "Укрнафтобуріння", вживатиме усіх законодавчо можливих заходів, які дозволять зберегти господарську діяльність ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння", відновити сплату податків до державного і місцевих бюджетів, забезпечити енергетичну безпеку України", - заявили там.

Як заявили УНБ та "Укрнафта", вони залишають за собою право звернутися до інших компетентних органів і судових інстанцій для "встановлення справедливості у ситуації, яка може призвести до незворотних наслідків" для енергетичної безпеки країни, наповнення державного бюджету та збереження функціонування однієї з найбільших газовидобувних компаній України.

Передача "Укрнафтобуріння" та "Укрнафті"

Нагадаємо, що у квітні на компанії, що здійснювали видобувну діяльність на Сахалінському нафтогазоконденсатному родовищі, було накладено арешт у кримінальному провадженні.

Державне бюро розслідувань, що розслідує справу про зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (частина 2 статті 364 Кримінального кодексу), вважає, що "Укрнафтобуріння" привласнило надра цього родовища.

Примітно, що 3 травня Печерський районний суд Києва скасував свої попередні рішення по арешт та передачу "Укрнафтобуріння" та ще трьох ТОВ до Нацагентства з виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від злочинів (АРМА), однак вже наступного дня за повторним клопотанням ДБР та Офісу генерального прокурора знову вирішив арештувати цей актив та передати його агентству.

23 травня Кабінет міністрів погодився з пропозицією АРМА та Міністерства оборони щодо передачі вказаних активів "Укрнафті". 14 червня остання повідомила, що підписала з агентством договір про управління корпоративними правами "Укрнафтобуріння", а також ТОВ "Сіріус-1", "Сахалінське" та "Іст Юроуп Петролеум". 29 червня їхню передачу "Укрнафті" схвалив Антимонопольний комітет.

Суди щодо видобутку на Сахалінському родовищі

28 листопада Шостий апеляційний адміністративний суд ухвалив постанову, за наслідками якої "Укрнафтобуріння" було змушене 1 грудня припинити видобуток на згаданому родовищі.

Йшлося про задовільнення скарги Державної служби геології та надр, яка анулювала спеціальний дозвіл на користування надрами №6349 від 10 липня 2019 року. Вона зверталася за зобов'язанням зупинити видобуток, однак суд першої інстанції (Київський окружний адміністративний) 9 серпня їй в цьому відмовив.

Судді ж апеляційного суду, як вказували в УНБ, не дослідили аргументи компанії, зокрема те, що в рішенні нібито йшлося про справу, яка стосувалася зовсім іншого спецдозволу – №5139, який до того ж вже був анульований Держгеонадр у 2019 році.

Зупинивши видобуток, УНБ одразу звернулося до Верховного суду із касаційною скаргою на цю постанову. В компанії також заявляють, що за час управління нею "Укрнафтою" змогли наростити видобуток і встигли отримати більше 1 мільярда гривень чистого прибутку.