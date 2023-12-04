"Укрнафтобуріння" подало касацію на заборону видобутку на Сахалінському родовищі: каже про плутанину

Видобувна компанія "Укрнафтобуріння" звернулася до Верховного суду із касаційною скаргою з метою збереження видобутку природного газу на Сахалінському родовищі, йдеться у її повідомленні.

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Йдеться про зупинення виконання постанови Шостого апеляційного адміністративного суду від 28 листопада, якою було анулювано спеціальний дозвіл на користування надрами №6349 від 10 липня 2019 року.

Рішення було ухвалено за апеляційною скаргою Державної служби геології та надр, вимога якої 9 серпня була відхилена у першій інстанції - в Київському окружному адміністративному суді.

В компанії вказують, що колегія суддів апеляційного суду не дослідила доводи "Укрнафтобуріння", залишивши поза увагою цілу низку аргументів. Як заявляють в компанії, в її рішенні йшлося про справу №2а-7778/09/2670, а вона стосувалася зовсім іншого спецдозволу – №5139, який до того ж вже був анульований Держгеонадр у 2019 році.

Таким чином, скасувавши новий спецдозвіл, хоча вказана справа стосувалася виключно старого, суд зупинив видобуток газу на Сахалінському родовищі. 1 грудня "Укрнафтобуріння" провело всі необхідні технологічні заходи і вимушено припинило видобуток на цьому родовищі.

"Окремо варто зазначити, що спеціалісти ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння" знайшли можливість забезпечити газопостачання села Китченківка Харківської області, яке пов'язане з технологічними комунікаціями підприємства, і не залишили людей взимку без опалення та можливості приготувати їжу взимку", - додають в компанії.

Передача "Укрнафтобуріння" та пов'язаних компаній "Укрнафті"

Нагадаємо при цьому, що у квітні на компанії, що здійснюють видобувну діяльність на Сахалінському нафтогазоконденсатному родовищі було накладено арешт у кримінальному провадженні.

Державне бюро розслідувань, що розслідує справу про зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (частина 2 статті 364 Кримінального кодексу), вважає, що "Укрнафтобуріння" привласнило надра Сахалінського родовища.

3 травня Печерський районний суд Києва скасував свої попередні рішення по арешт та передачу "Укрнафтобуріння" та ще трьох ТОВ до Нацагентства з виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від злочинів (АРМА). Однак вже наступного дня за повторним клопотанням ДБР та Офісу генерального прокурора знову вирішив арештувати цей актив та передати його агентству.

23 травня Кабінет міністрів погодився з пропозицією АРМА та Міністерства оборони щодо передачі вказаних активів компанії "Укрнафта". 14 червня остання повідомила, що підписала з агентством договір про управління корпоративними правами "Укрнафтобуріння", "Сіріус-1", ТОВ "Сахалінське" та "Іст Юроуп Петролеум". 29 червня їхню передачу "Укрнафті" схвалив Антимонопольний комітет.