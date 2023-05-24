"Укрнафтобуріння" Коломойського передали в управління "Укрнафти" — рішення уряду

Кабінет міністрів своїм розпорядженням № 454-р від 23 травня схвалив передачу однієї з найбільших газовидобувних компаній — "Укрнафтобуріння" — в управління "Укрнафти".

Документ опублікувала пресслужба уряду.

Своїм розпорядженням Кабмін погодився з пропозицією Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) і Міноборони щодо передачі арештованих активів бізнесмена Ігоря Коломойського та партнерів в управління "Укрнафти".

Уряд доручив АРМА забезпечити передачу активів. В свою чергу "Укрнафта" та Міноборони мають вжити "дієвих заходів" відповідно до законодавства, які будуть спрямовані на запобігання перериванню функціонування активів або ризику збою у постачанні природного газу, що може призвести до виникнення надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва 3 травня скасував свої попередні рішення про арешт корпоративних прав компанії та про їх передачу АРМА. Водночас наступного дня Печерський райсуд за його з Офісом генерального прокурора повторним клопотанням знову арештував та передав корпоративні права "Укрнафтобуріння" до АРМА.

У Коломойського "Укрнафтобуріння" відібрали 19 квітня. Після цього компанія заявляла, що буде оскаржувати рішення.