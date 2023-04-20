Журналісти знайшли в Коломойського у Франції замок 15 століття і нерухомість навпроти Ейфелевої вежі (ФОТО)

Журналіст розслідувального проекту “Схеми: корупція в деталях” з’ясував, що на компанії, кінцевою власницею яких є сестра Ігоря Коломойського Лариса Черток, зареєстровані дві квартири, четверо апартаментів, два підвальні приміщення і два паркомісця навпроти Ейфелевої вежі у Парижі.

“На французьку компанію Beethoven VI, якою через фірму з Монако Beethoven Holding володіє сестра Коломойського, записані два паркомісця у за адресою 14 Sq. Alboni у Парижі та апартаменти на шостому поверсі будинку на 1 Rue Beethoven”, - йдеться в розслідуванні.

Також сестра українського олігарха володіє замком 15 століття, який розташований поблизу французького берега Женевського озера, селищі Люллі, і господарськими будівлями, земельними наділами поруч із ним.

Зазначимо, що до осені 2014 року замком володіла Оксана Палиця, дружини Ігоря Палиці – соратника Коломойського.

Раніше журналісти «Слідство Інфо» у фільмі-розслідуванні «Зірвати банк» повідомляли, що саме на Ларису Черток оформлена нерухомість родини олігарха Ігоря Коломойського у Франції і Швейцарії.

Нагадаємо, Рішенням Печерського суду від 11 квітня видобувну компанію "Укрнафтобуріння", яку пов’язують з Ігорем Коломойським, передали на баланс Нацагентству з виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА). Напередодні, 7 квітня цей актив був арештований.

7 листопада 2022 року підприємства "Укрнафта" та "Укртатнафта", доля власності в котрих забезпечували домінування групи "Приват" на паливному ринку, були націоналізовані. Разом з нафтопереробним заводом та нафтовидобувними потужностями "приватівці" втратили й 500 АЗС "Укрнафти", або третину своїх АЗС.

До слова, Ігор Коломойський, якого торік позбавили українського громадянства, цього року потрапив до рейтингу найбагатших людей планети від Forbesяк громадянин Ізраїлю. Його статки оцінюють 1 млрд дол.