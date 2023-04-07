В Україні більше немає олігархів, але можуть з'явитися нові - дослідження Bloomberg

Після початку повномасштабної війни українські олігархи втратили значну частину своїх активів та вплив, який робив їх олігархами. Відтак такий прошарок суспільства зник. Але зі збільшенням фінансування України в період післявоєнної відбудови можуть з'явитися нові олігархи.

Про це йдеться в аналітичній статті агентства Bloomberg.

Зазначається, що колишні олігархи все ще залишаються в списку найбагатших українців, але вони втратили свій вплив на політиків та суспільство загалом.

Графік зменшення активів олігархів. Джерело: Bloomberg

Згідно з індексом світових мільярдерів Forbes, статки Рината Ахметова впали до $5,7 млрд із $15,4 млрд із 2013 року. Його компанія Metinvest BV зазнала численних збитків через руйнування заводів в Донецькій області, зокрема, "Азовсталі". Він також був вимушений фактично "ліквідувати" свою медіагрупу SCM, до якої, зокрема, входили телеканали "Україна", "Україна24", "ДОНБАС", "Футбол 1/2/3", "НЛО", "Індиго".

Раніше Коломойський та п'ятий президент України Петро Порошенко також продали свої медіакомпанії у зв'язку з прийняттям закону 1780-IX "про деолігархізацію".

Ігор Коломойський втратив банки, блоки депутатів та ЗМІ. Ці інструменти дозволяли йому отримувати активи за зниженими цінами, відмивати грошові потоки та робити або руйнувати політичну кар’єру.

Як результат Україна піднялася зі 142-го місця у світі за щорічним індексом сприйняття корупції Transparency International у 2013 році до 116-го у 2023 році.

Аналітики вважають, що те, що Ахметов, Коломойський, Віктор Пінчук, Дмитро Фірташ та інші колишні олігархи втратили свій вплив, також є наслідком контролю зі сторони західних союзників за грошима, які вони направляють в Україну.

"Потоки грошей, що йдуть на реконструкцію, повинні добре контролюватися (донорами), хоча певною мірою це видавання бажаного за дійсне. Подивіться, що сталося з грошима в Іраку та Афганістані", – сказав керуючий директор фінансових установ Європейського банку реконструкції та розвитку Френсіс Малідж.

Водночас боротьба з олігархатом призвела до зосередження фінансових потоків в руках влади. Частка державного управління та сектору безпеки в економіці вже зросла після 2014 року до 6,5% у 2018-2021 роках з 4,4% у 2010-2013 роках. Більше великих компаній було взято під контроль уряду, включно з найбільшою нафтовою компанією "Укрнафта" та нафтопереробним заводом "Укртатнафта", обидві з яких контролював Коломойський.

Нагадаємо, що під час пресконференції 24 лютого Президент Володимир Зеленський, відповідаючи на питання журналіста "5 каналу" заявив, що нібито "йому вдалося ліквідувати олігархат в Україні". Водночас він стверджував, що одним із представників олігархів, якого "він усунув", є власник "5 каналу".

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