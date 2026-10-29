У Києві вперше через Prozorro здають місця під вендинг: з якої суми стартує оренда

У Києві вперше виставили на електронні аукціони місця для розміщення вендингових автоматів. Підприємцям пропонують 17 локацій у Подільському та Оболонському районах, а стартова орендна плата становить від 604 до 1167 грн на місяць.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Київської міської державної адміністрації.

Торги проводитиме комунальне підприємство "Київ.Прозоро" через систему "Prozorro.Продажі".

Площа кожного місця становить 2 кв. м. Договори з переможцями аукціонів укладатимуть на п'ять років із можливістю продовження.

На орендованих локаціях можна буде встановлювати автомати для продажу кави, напоїв, снеків, квітів, засобів гігієни, зарядних пристроїв та інших товарів.

Зовнішній вигляд обладнання має відповідати вимогам, зазначеним у документації до кожного конкретного лота.

Аукціони відбудуться 6 листопада

Для участі підприємцю необхідно зареєструватися на одному з майданчиків системи "Prozorro.Продажі" та подати заявку на вибрану локацію.

Кінцевий термін подання заявок — 5 листопада до 20:00. Аукціони заплановані на 6 листопада.

Переможець торгів отримає право встановити вендинговий автомат у визначеній локації з дотриманням технічних та архітектурних вимог.

Нагадаємо, раніше в Києві вперше провели аукціони з оренди місць під водомати. Тоді на торги виставили 14 ділянок в Оболонському районі зі стартовою орендою від 758 до 1109 грн на місяць.

Нагадаємо, у квітні 2025 року в Києві вперше провели аукціони під водомати. Тоді на торги виставили 14 місць в Оболонському районі зі стартовою орендою від 758 до 1109 грн на місяць.