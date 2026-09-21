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Київ оновив інвестиційний портфель на 2026 рік: що фінансуватимуть

Київ оновив інвестиційний портфель на 2026 рік
Київ оновив інвестиційний портфель на 2026 рік

Інвестиційна рада Києва оновила портфель публічних інвестицій на 2026 рік. Серед пріоритетів — ремонти житлових будинків і шкіл, підвищення енергостійкості лікарень та створення безбар’єрних просторів для ветеранів.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення КМДА.

До портфеля, зокрема, включили капітальні ремонти житлових будинків, електричних та інженерних мереж, заміну вікон і дверей, а також роботи у закладах освіти.

Для медичних закладів передбачені проєкти, спрямовані на підвищення енергостійкості та автономності.

Окремим напрямом стане створення безбар’єрних ветеранських просторів.

Водночас із портфеля виключили вже реалізовані та неактуальні проєкти, а також ті, які планують виконувати у складі інших проєктів.

Прибрали й ініціативи, для яких наразі немає технічної можливості або необхідних передумов для реалізації. Для частини проєктів змінили назви та строки виконання.

Оновлення портфеля має узгодити заплановані міські інвестиції з наявним фінансуванням і ресурсами у 2026 році. Суми, передбачені на окремі проєкти в оновленому портфелі, у повідомленні не уточнюються.

Нагадаємо, у травні Київ додатково спрямував понад 2 млрд грн на будівництво, реконструкцію та капітальні ремонти міської інфраструктури.

Автор:
Тетяна Гойденко

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