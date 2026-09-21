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Киев обновил инвестиционный портфель на 2026 год: что будут финансировать

Киев обновил инвестиционный портфель на 2026 год
Киев обновил инвестиционный портфель на 2026 год

Инвестиционный совет Киева обновил портфель публичных инвестиций на 2026 год. Среди приоритетов – ремонты жилых домов и школ, повышение энергостойкости больниц и создание безбарьерных пространств для ветеранов.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение КГГА.

В портфель, в частности, включили капитальные ремонты жилых домов, электрических и инженерных сетей, замену окон и дверей, а также работы в учебных заведениях.

Для медицинских учреждений предусмотрены проекты, направленные на повышение энергостойкости и автономности.

Отдельным направлением станет создание безбарьерных ветеранских просторов.

В то же время из портфеля исключили уже реализуемые и неактуальные проекты, а также те, которые планируют выполнять в составе других проектов.

Убрали и инициативы, для которых нет технической возможности или необходимых предпосылок для реализации. Для части проектов были изменены названия и сроки выполнения.

Обновление портфеля должно согласовать запланированные городские инвестиции с имеющимся финансированием и ресурсами в 2026 году. Суммы, предусмотренные на отдельные объекты в обновленном портфеле, в уведомлении не уточняются.

Напомним, в мае Киев дополнительно направил более 2 млрд. грн. на строительство, реконструкцию и капитальные ремонты городской инфраструктуры.

Автор:
Татьяна Гойденко

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