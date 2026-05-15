Киев дополнительно направил более 2 млрд грн на инфраструктурные проекты

Гривны
Киев инвестирует в энергостойкость и ремонт жилых домов. / Unsplash

В Киеве дополнительно было направлено более 2 млрд грн на строительство, реконструкцию и капитальные ремонты объектов городской инфраструктуры. Соответствующие изменения в Программу экономического и социального развития столицы на 2024-2026 годы принял Киевский городской совет.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Более 2 млрд грн на Киев

Отмечается, что за счет этих средств столица продолжит подготовку к следующему осенне-зимнему периоду, а также реализацию мероприятий по повышению устойчивости критической инфраструктуры.

Дополнительное финансирование будет распределено между несколькими направлениями. В частности, в 10 районах Киева планируется провести капитальный ремонт электрощитовых в жилых домах.

Отдельно предусмотрены средства повышения энергостойкости и автономности жилых домов, в которых созданы ОСМД, а также в кооперативных домах. Также финансирование будет направлено на капитальный ремонт индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах в рамках Комплексного плана устойчивости территориальной громады Киева.

Кроме того, средства используются на реконструкцию объектов водопроводно-канализационного хозяйства с внедрением систем частотного регулирования, а также на проведение работ в учреждениях социальной сферы.

Часть финансирования будет направлена и на природоохранные мероприятия - за счет остатков средств от сборов за загрязнение окружающей среды.

В Департаменте экономики и инвестиций КГГА также сообщили, что приоритетные проекты, включенные в апреле в Единый проектный портфель публичных инвестиций Киева, учтены в обновленной Программе экономического и социального развития столицы на 2024-2026 годы.

Напомним, Киев направит более 9 млрд грн на подготовку к зиме и энергостойкость города. Эти средства были заложены для первоочередных работ по восстановлению поврежденных обстрелов энергообъектов и созданию резервных источников питания перед началом следующего отопительного сезона.

Автор:
Ольга Опенько