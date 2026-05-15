Японский производитель чипов ожидает 48-кратного роста прибыли из-за бума ИИ

Японская компания Kioxia Holdings, один из лидеров рынка микросхем памяти, прогнозирует рекордный скачок чистой прибыли во втором квартале 2026 года. Компания ожидает, что он вырастет в 48 раз по сравнению с прошлым годом — до 869 млрд иен (около $5,6 млрд).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Nikkei.

Главная причина столь стремительного роста огромный спрос на накопители большой емкости. Их массово закупают для дата-центров и серверов, обеспечивающих работу искусственного интеллекта. На фоне этих прогнозов акции Kioxia подскочили на 22%, а ее рыночная капитализация превысила $155 млрд.

Выход на биржу США и рыночные позиции

Kioxia, ранее являвшаяся подразделением Toshiba, является вторым в мире производителем памяти типа NAND flash после Samsung. Компания планирует выйти на американскую фондовую биржу, чтобы привлечь большее количество инвесторов и повысить свою стоимость.

Основные достижения компании:

Операционная прибыль: по прогнозу вырастет в 29 раз - до $8,3 млрд.

Годовые результаты: завершившийся в марте финансовый год стал для компании рекордным — чистая прибыль удвоилась.

Рыночная ситуация: цены на память растут, потому что спрос со стороны разработчиков ИИ значительно превышает предложение.

В компании отмечают, что период продолжительного спада в индустрии завершился, и теперь отрасль переживает настоящий расцвет благодаря генеративному ИИ.

Напомним, TSMC ожидает удвоения мирового рынка чипов до $1,5 трлн благодаря ИИ уже к 2030 году. Крупнейший в мире производитель микросхем существенно улучшил свой предварительный прогноз, поскольку развитие технологий искусственного интеллекта требует гораздо больше мощностей, чем считалось ранее.