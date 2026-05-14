США разрешили продажу чипов Nvidia H200 Китая: почему поставки до сих пор не начались

Китайские компании выбирают Nvidia / Depositphotos

США официально разрешили около 10 китайским фирмам закупать чипы H200 – вторую по мощности модель в линейке Nvidia, адаптированную под экспортные ограничения. Однако не было осуществлено ни одной фактической поставки.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters .

Среди одобренных покупателей числятся такие гиганты, как Alibaba, Tencent, ByteDance и JD.com, а также дистрибьюторы Lenovo и Foxconn. Согласно условиям лицензирования каждый клиент имеет право приобрести до 75 тысяч чипов, однако реализация этих планов зашла в тупик.

Роль Трампа

Ситуация стала настолько критичной, что генеральный директор Nvidia Дженсен Хуан присоединился к делегации Белого дома во время визита в Пекин.

Любопытно, что первоначально Хуана не было в списках, однако получил личное приглашение от президента Дональда Трампа.

Президент встретил главу Nvidia на Аляске во время перелета на саммит с Си Цзиньпином, что вселило надежду на разблокировку поставок H200.

Для Nvidia Китай остается критически важным рынком, несмотря на санкционное давление. Модель H200 является ключевым продуктом развития инфраструктуры искусственного интеллекта.

Ставки чрезвычайно высоки: до ужесточения санкций Nvidia контролировала 95% китайского рынка передовых чипов, а потенциальный объем рынка ИИ в стране оценивается в 50 миллиардов долларов только на этот год.

Пекин блокирует закупки в пользу внутренних производителей

Несмотря на полученные разрешения американской стороны, соглашения тормозятся самим Китаем. Источники сообщают, что китайские технологические фирмы стали отказываться от контрактов после негласных рекомендаций Пекина.

Министр торговли США Говард Латник подтвердил эти опасения, отметив, что центральное правительство Китая ограничивает закупки иностранных чипов. Основной целью КНР является перенаправление инвестиций в поддержку собственной внутренней промышленности полупроводников.

Таким образом, самая ценная компания мира оказалась заложником национальных приоритетов двух супердержав, противоречащих друг другу.

О H200

H200, второй по мощности чип искусственного интеллекта от Nvidia, стал главной темой преткновения в отношениях между США и Китаем.

Это самый мощный графический процессор, выпущенный в конце 2023 года. Он является прямым наследником легендарного H100 — чипа, вызвавшего бум нейросетей вроде ChatGPT.

В прошлом году Китай призвал компании, в том числе государственные, избегать использования чипов H20 от Nvidia .

Ранее Трамп заявлял, что большинство самых передовых   чипов искусственного интеллекта производства компании Nvidia   будут зарезервированы исключительно для американских компаний. Они не будут допущены в Китай и другие страны. Перед этим администрация Трампа запретила компании Nvidia продавать в Китай чип искусственного интеллекта H20. Экспорт этого чипа был разрешен только при наличии специальной лицензии, действие которой правительство США приостановило на неопределенный срок.

Автор:
Татьяна Бессараб