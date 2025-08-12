Китай призывает компании не покупать чипы Nvidia H20 после отмены запрета Трампом

Китай призвал компании, в том числе государственные, избегать использования чипов H20 от Nvidia. Это решение осложняет попытки Nvidia компенсировать миллиардные потери доходов в Китае, которые компания понесла после того, как администрация Трампа упразднила запрет на такие продажи.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что в последние несколько недель китайские власти направили ряду фирм сообщения с рекомендацией избегать использования менее мощных полупроводников.

По словам источников издания, рекомендации были особенно строги против использования H2O для любой правительственной или национальной безопасности работы государственными предприятиями или частными компаниями.

Недавно компании Nvidia и Advanced Micro Devices Inc. (AMD) получили разрешение от правительства США на возобновление продаж своих менее мощных чипов для искусственного интеллекта в Китай. Это одобрение было предоставлено по противоречивому условию: компании должны передать правительству США 15% от доходов, полученных из этих продаж.

Несмотря на поддержку администрации Трампа, Nvidia и AMD, сталкиваются с проблемой: их китайских клиентов Пекин поощряет покупать чипы местного производства. Общее давление со стороны китайских властей распространяется на ускорители искусственного интеллекта AMD, хотя неизвестно, упоминался ли в письмах именно чип AMD MI308.

Что известно о чипе H20

Nvidia разработала чип H20 специально для китайских клиентов, чтобы придерживаться многолетних ограничений США на продажу своего более продвинутого оборудования, ограничений, направленных на ограничение доступа Пекина к искусственному интеллекту, что может оказаться полезным для китайских военных.

Чип H20 обладает меньшей вычислительной мощностью, чем лучшие предложения Nvidia, но его высокая пропускная способность памяти достаточно хорошо подходит для этапа разработки искусственного интеллекта, когда модели распознают закономерности и делают выводы.

Это сделало его предпочтительным продуктом для таких компаний, как Alibaba Group Holding Ltd. и Tencent Holdings Ltd. в Китае.

Перед этим администрация Дональда Трампа запретила компании Nvidia продавать в Китай чип искусственного интеллекта H20. Экспорт этого чипа был разрешен только при наличии специальной лицензии, действие которой правительство США приостановило на неопределенный срок. Компания прогнозировала потери в размере около 5,5 миллиардов долларов в текущем квартале из-за имеющихся запасов чипов и уже заключенных контрактов.