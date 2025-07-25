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В Китай попали чипы Nvidia для ИИ на свыше $1 млрд, несмотря на экспортный контроль

Иллюстрация создана автором на FLUX.1 от Black Forest Labs путем детального промптинга без модификаций.
Иллюстрация создана автором на FLUX.1 от Black Forest Labs путем детального промптинга без модификаций.

Только за три месяца после того, как президент Дональд Трамп ужесточил правила экспорта чипов в Китай, туда попали топовые процессоры для искусственного интеллекта компании Nvidia на сумму свыше $1 миллиарда. Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на Cryptopolitan.

Анализ показывает, что чип Nvidia B200, запрещенный к прямым продажам в Китае, стал ходовым товаром на китайском черном рынке. Это еще раз подчеркивает, как сложно США сдерживать стремление Пекина к передовым наработкам в области полупроводников.

По данным The Financial Times, этот процессор, который используют ведущие американские компании — в частности OpenAI, Meta и Google — для обучения моделей ИИ, начал массово появляться в Китае с мая. Тогда китайские дистрибьюторы начали предлагать чипы B200 поставщикам дата-центров, обслуживающих местных разработчиков ИИ — всего через несколько недель после того, как Трамп заблокировал поставки менее мощного чипа H20 в пределах ограничений, введенных еще при Джо Байдене.

Согласно китайскому законодательству, компании могут импортировать и перепродавать ограниченные чипы после уплаты соответствующих пошлин. Однако кто-либо, кто экспортирует такие компоненты из США в Китай без разрешения, нарушает американские экспортные правила. В конце прошлой недели генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что США в скором времени возобновят легальные продажи чипа H20, специально созданного для Китая. В месяце перед этим объявлением дистрибьюторы в провинциях Гуандун, Аньхой и Чжэцзян продавали не только B200, но и другие запрещенные модели - H200 и H100. По оценкам инсайдеров и контрактной стоимости, общая сумма поставок за этот период превысила $1 миллиард.

Nvidia отрицает наличие несанкционированных поставок ИИ-чипов

Компания Nvidia заявила, что "не имеет никаких доказательств относительно несанкционированных поставок чипов ИИ" и не участвует ни в каких неавторизованных продажах в Китай. Компания также подчеркнула, что использование контрабандных чипов для построения дата-центров является экономически и технически невыгодным. В Nvidia отметили, что обслуживание и поддержка предоставляются исключительно для авторизованных продуктов. По данным Financial Times, компания Gate of the Era из провинции Аньхой стала одним из самых крупных перепродавцов B200.

Основанная в феврале на фоне слухов о возможном запрете экспорта H20 в Китай, Gate of the Era принадлежит другой компании с тем же названием, зарегистрированным в Шанхае. Она занимается сбором чипов в готовые стойки (rack-системы) – каждая из них содержит восемь чипов B200, блоки питания, охлаждение и программное обеспечение, готовое к подключению в дата-центрах. Одна такая стойка, размером примерно как чемодан и весом около 150 кг с упаковкой, сейчас стоит от 3 до 3,5 млн юаней (примерно $489 000), что меньше, чем начальные более 4 млн юаней в мае. Даже по новой цене почти на 50% дороже, чем в США.

Один китайский дистрибьютор получил сотни стоек с чипами

По данным инсайдеров, компания Gate of the Era с середины мая получила по меньшей мере два больших груза, каждый — с несколькими сотнями таких стоек. Впоследствии она продавала их непосредственно или через посредников меньшим операторам дата-центров и другим покупателям. Общая стоимость продаж стоек с чипами B200, по оценкам, приблизилась к $400 млн. Согласно регистрационным данным, крупнейшим акционером Gate of the Era является компания China Century (также известная как Huajiyuan). Этот поставщик AI-решений из Шанхая утверждает на своем сайте, что имеет лабораторию в Кремниевой долине и логистический центр в Сингапуре, и обещает помогать строить "новый век разумного Китая". Он также отмечает, что имеет более 100 бизнес-партнеров, среди которых называет AliCloud, Huoshan Cloud от ByteDance и Baidu Cloud. После обращения журналистов Financial Times, логотип Huoshan Cloud был удалён с сайта China Century. Представитель компании сказал FT, что она занимается " умной инфраструктурой городов", но не покупала чипы Nvidia и не имеет деятельности, связанной с чипами.

Инсайдеры отрасли, а также технические характеристики продуктов и фотографии упаковки, которые видели журналисты, указывают на американского производителя Supermicro как на вероятный первоисточник стоек из B200, попавших в Китай.

Напомним, в апреле американские политики заявили, что китайская фирма DeepSeek, занимающаяся искусственным интеллектом, опасна для США. Они попросили компанию Nvidia предоставить данные о продажах микросхем, которые, вероятно, были использованы стартапом для создания их передовой модели чат-бота.

Автор:
Кейт Щеглова