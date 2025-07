В Китай попали чипы Nvidia для ИИ на свыше $1 млрд, несмотря на экспортный контроль

Только за три месяца после того, как президент Дональд Трамп ужесточил правила экспорта чипов в Китай, туда попали топовые процессоры для искусственного интеллекта компании Nvidia на сумму свыше $1 миллиарда. Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на Cryptopolitan.

Анализ показывает, что чип Nvidia B200, запрещенный к прямым продажам в Китае, стал ходовым товаром на китайском черном рынке. Это еще раз подчеркивает, как сложно США сдерживать стремление Пекина к передовым наработкам в области полупроводников.

По данным The Financial Times, этот процессор, который используют ведущие американские компании — в частности OpenAI, Meta и Google — для обучения моделей ИИ, начал массово появляться в Китае с мая. Тогда китайские дистрибьюторы начали предлагать чипы B200 поставщикам дата-центров, обслуживающих местных разработчиков ИИ — всего через несколько недель после того, как Трамп заблокировал поставки менее мощного чипа H20 в пределах ограничений, введенных еще при Джо Байдене.

Согласно китайскому законодательству, компании могут импортировать и перепродавать ограниченные чипы после уплаты соответствующих пошлин. Однако кто-либо, кто экспортирует такие компоненты из США в Китай без разрешения, нарушает американские экспортные правила. В конце прошлой недели генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что США в скором времени возобновят легальные продажи чипа H20, специально созданного для Китая. В месяце перед этим объявлением дистрибьюторы в провинциях Гуандун, Аньхой и Чжэцзян продавали не только B200, но и другие запрещенные модели - H200 и H100. По оценкам инсайдеров и контрактной стоимости, общая сумма поставок за этот период превысила $1 миллиард.

Nvidia отрицает наличие несанкционированных поставок ИИ-чипов

Компания Nvidia заявила, что "не имеет никаких доказательств относительно несанкционированных поставок чипов ИИ" и не участвует ни в каких неавторизованных продажах в Китай. Компания также подчеркнула, что использование контрабандных чипов для построения дата-центров является экономически и технически невыгодным. В Nvidia отметили, что обслуживание и поддержка предоставляются исключительно для авторизованных продуктов. По данным Financial Times, компания Gate of the Era из провинции Аньхой стала одним из самых крупных перепродавцов B200.

Основанная в феврале на фоне слухов о возможном запрете экспорта H20 в Китай, Gate of the Era принадлежит другой компании с тем же названием, зарегистрированным в Шанхае. Она занимается сбором чипов в готовые стойки (rack-системы) – каждая из них содержит восемь чипов B200, блоки питания, охлаждение и программное обеспечение, готовое к подключению в дата-центрах. Одна такая стойка, размером примерно как чемодан и весом около 150 кг с упаковкой, сейчас стоит от 3 до 3,5 млн юаней (примерно $489 000), что меньше, чем начальные более 4 млн юаней в мае. Даже по новой цене почти на 50% дороже, чем в США.

Один китайский дистрибьютор получил сотни стоек с чипами

По данным инсайдеров, компания Gate of the Era с середины мая получила по меньшей мере два больших груза, каждый — с несколькими сотнями таких стоек. Впоследствии она продавала их непосредственно или через посредников меньшим операторам дата-центров и другим покупателям. Общая стоимость продаж стоек с чипами B200, по оценкам, приблизилась к $400 млн. Согласно регистрационным данным, крупнейшим акционером Gate of the Era является компания China Century (также известная как Huajiyuan). Этот поставщик AI-решений из Шанхая утверждает на своем сайте, что имеет лабораторию в Кремниевой долине и логистический центр в Сингапуре, и обещает помогать строить "новый век разумного Китая". Он также отмечает, что имеет более 100 бизнес-партнеров, среди которых называет AliCloud, Huoshan Cloud от ByteDance и Baidu Cloud. После обращения журналистов Financial Times, логотип Huoshan Cloud был удалён с сайта China Century. Представитель компании сказал FT, что она занимается " умной инфраструктурой городов", но не покупала чипы Nvidia и не имеет деятельности, связанной с чипами.

Инсайдеры отрасли, а также технические характеристики продуктов и фотографии упаковки, которые видели журналисты, указывают на американского производителя Supermicro как на вероятный первоисточник стоек из B200, попавших в Китай.

Напомним, в апреле американские политики заявили, что китайская фирма DeepSeek, занимающаяся искусственным интеллектом, опасна для США. Они попросили компанию Nvidia предоставить данные о продажах микросхем, которые, вероятно, были использованы стартапом для создания их передовой модели чат-бота.