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Nvidia планирует создать в США инфраструктуру ИИ стоимостью до 500 млрд долларов

микросхема
Nvidia планирует создать в США инфраструктуру ИИ. Фото: nvidia

Технологический гигант Nvidia планирует создать в США инфраструктуру искусственного интеллекта (ШИ) стоимостью до 500 миллиардов долларов в течение следующих четырех лет в партнерстве с другими компаниями, включая тайваньскую TSMC.

Об этом сообщает агентство R euters.

И речь идет о производстве чипов искусственного интеллекта Blackwell на заводе Taiwan Semiconductor Manufacturing Co в Аризоне. По информации Nvidia , завод в Финиксе, а также заводы по производству суперкомпьютеров начнут наращивать мощности в течение следующих 12-15 месяцев.

Этот шаг ставит гиганта по производству микросхем для искусственного интеллекта в один ряд с группой технологических компаний, пообещавших вернуть производство в США на фоне угрозы высоких пошлин со стороны президента Дональда Трампа.

"Развитие американского производства помогает нам лучше удовлетворять невероятно растущий спрос на ШИ -чипы и суперкомпьютеры, укрепляет нашу цепочку поставок и повышает нашу устойчивость", — сказал генеральный директор Nvidia Дженсен Хуан.

В компании отметили, что производство ШИ -чипов и суперкомпьютеров в США создаст сотни тысяч рабочих мест в ближайшие десятилетия. Пока большинство ее процессоров выпускаются на Тайване.

В марте Хуан заявил, что Nvidia не видит краткосрочного влияния таможенной пошлины Трампа, но в долгосрочной перспективе перенесет производство в США, не указав конкретных сроков.

Напомним, компания Nvidia презентовала два новых персональных суперкомпьютера с искусственным интеллектом – DGX Spark и DGX Station. Они построены на базе платформы Nvidia Grace Blackwell и предназначены для разработчиков, исследователей и инженеров, работающих с генеративным ИИ и обработкой обширных данных.

Автор:
Татьяна Ковальчук