Nvidia представила персональные ИИ-суперкомпьютеры DGX Spark и DGX Station

Компания Nvidia презентовала два новых персональных суперкомпьютера с искусственным интеллектом – DGX Spark и DGX Station. Они построены на базе платформы Nvidia Grace Blackwell и предназначены для разработчиков, исследователей и инженеров, работающих с генеративным ИИ и обработкой обширных данных.

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Об этом говорится в сообщении Nvidia.

Новые устройства впервые делают вычислительные мощности уровня дата-центров доступными в настольном формате, а их выпуском будут заниматься такие компании, как ASUS, Dell, HP и Lenovo.

DGX Spark – компактный суперкомпьютер для разработчиков ИИ

DGX Spark, ранее известный как Project DIGITS, является самым маленьким в мире суперкомпьютером для искусственного интеллекта. Он работает на базе чипа Nvidia GB10 Grace Blackwell, объединяющего мощный графический процессор Nvidia Blackwell с тензорными ядрами 5-го поколения.

Устройство обеспечивает производительность до 1000 триллионов операций в секунду и поддерживает новые ШИ-модели, включая Nvidia Cosmos Reason и GR00T N1.

Благодаря технологии Nvidia NVLink-C2C DGX Spark обеспечивает 5-кратное увеличение пропускной способности по сравнению с PCIe 5.0, что позволяет процессору и графическому чипу обрабатывать большие массивы данных с минимальными задержками.

Пользователи могут запускать ШИ-модели локально или развертывать их в облаке Nvidia DGX Cloud или любой другой ускоренной инфраструктуре.

DGX Station – дата-центр в настольном формате

DGX Station является первой настольной системой, построенной на базе чипа NVIDIA GB300 Grace Blackwell Ultra. Она оснащена 784 ГБ когерентной памяти, позволяющей эффективно обучать большие языковые модели и обрабатывать сложные вычислительные задачи.

Эта система поддерживает сетевое соединение до 800 Гбит/с благодаря технологии NVIDIA ConnectX-8 SuperNIC, что обеспечивает высокую скорость передачи данных между несколькими DGX-станциями и облачными сервисами.

Кроме того, DGX Station интегрируется с платформой Nvidia AI Enterprise и поддерживает микросервисы Nvidia NIM, что упрощает развертывание ИИ приложений на предприятиях.

Бронирование DGX Spark уже открыто, а DGX Station появится в продаже позже в этом году. Среди официальных партнеров по производству – ASUS, BOXX, Dell, HP, Lambda и Supermicro.

Также добавим, что мировойсуперкомпьютер на базе ИИ стоимостью £225 млн уже использует искусственный интеллект для разработки новых лекарств и вакцин.