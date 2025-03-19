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Nvidia представила персональные ИИ-суперкомпьютеры DGX Spark и DGX Station
Компания Nvidia презентовала два новых персональных суперкомпьютера с искусственным интеллектом – DGX Spark и DGX Station. Они построены на базе платформы Nvidia Grace Blackwell и предназначены для разработчиков, исследователей и инженеров, работающих с генеративным ИИ и обработкой обширных данных.
Об этом говорится в сообщении Nvidia.
Новые устройства впервые делают вычислительные мощности уровня дата-центров доступными в настольном формате, а их выпуском будут заниматься такие компании, как ASUS, Dell, HP и Lenovo.
DGX Spark – компактный суперкомпьютер для разработчиков ИИ
DGX Spark, ранее известный как Project DIGITS, является самым маленьким в мире суперкомпьютером для искусственного интеллекта. Он работает на базе чипа Nvidia GB10 Grace Blackwell, объединяющего мощный графический процессор Nvidia Blackwell с тензорными ядрами 5-го поколения.
Устройство обеспечивает производительность до 1000 триллионов операций в секунду и поддерживает новые ШИ-модели, включая Nvidia Cosmos Reason и GR00T N1.
Благодаря технологии Nvidia NVLink-C2C DGX Spark обеспечивает 5-кратное увеличение пропускной способности по сравнению с PCIe 5.0, что позволяет процессору и графическому чипу обрабатывать большие массивы данных с минимальными задержками.
Пользователи могут запускать ШИ-модели локально или развертывать их в облаке Nvidia DGX Cloud или любой другой ускоренной инфраструктуре.
DGX Station – дата-центр в настольном формате
DGX Station является первой настольной системой, построенной на базе чипа NVIDIA GB300 Grace Blackwell Ultra. Она оснащена 784 ГБ когерентной памяти, позволяющей эффективно обучать большие языковые модели и обрабатывать сложные вычислительные задачи.
Эта система поддерживает сетевое соединение до 800 Гбит/с благодаря технологии NVIDIA ConnectX-8 SuperNIC, что обеспечивает высокую скорость передачи данных между несколькими DGX-станциями и облачными сервисами.
Кроме того, DGX Station интегрируется с платформой Nvidia AI Enterprise и поддерживает микросервисы Nvidia NIM, что упрощает развертывание ИИ приложений на предприятиях.
Бронирование DGX Spark уже открыто, а DGX Station появится в продаже позже в этом году. Среди официальных партнеров по производству – ASUS, BOXX, Dell, HP, Lambda и Supermicro.
Также добавим, что мировойсуперкомпьютер на базе ИИ стоимостью £225 млн уже использует искусственный интеллект для разработки новых лекарств и вакцин.