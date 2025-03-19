Nvidia представила персональні ШІ-суперкомп’ютери DGX Spark і DGX Station

Компанія Nvidia презентувала два нові персональні суперкомп’ютери зі штучним інтелектом – DGX Spark та DGX Station. Вони побудовані на базі платформи Nvidia Grace Blackwell і призначені для розробників, дослідників та інженерів, які працюють із генеративним ШІ та обробкою великих даних.

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Про це йдеться в повідомленні Nvidia.

Нові пристрої вперше роблять обчислювальні потужності рівня дата-центрів доступними у настільному форматі, а їх випуском займатимуться такі компанії, як ASUS, Dell, HP та Lenovo.

DGX Spark – компактний суперкомп’ютер для розробників ШІ

DGX Spark, який раніше був відомий як Project DIGITS, є найменшим у світі суперкомп’ютером для штучного інтелекту. Він працює на базі чіпа Nvidia GB10 Grace Blackwell, що поєднує потужний графічний процесор Nvidia Blackwell із тензорними ядрами 5-го покоління.

Пристрій забезпечує продуктивність до 1000 трильйонів операцій за секунду та підтримує новітні ШІ-моделі, включаючи Nvidia Cosmos Reason та GR00T N1.

Завдяки технології Nvidia NVLink-C2C DGX Spark забезпечує 5-кратне збільшення пропускної здатності порівняно з PCIe 5.0, що дозволяє процесору та графічному чіпу обробляти великі масиви даних із мінімальними затримками.

Користувачі можуть запускати ШІ-моделі локально або розгортати їх у хмарі Nvidia DGX Cloud чи будь-якій іншій прискореній інфраструктурі.

DGX Station – дата-центр у настільному форматі

DGX Station є першою настільною системою, побудованою на базі чіпа NVIDIA GB300 Grace Blackwell Ultra. Вона оснащена 784 ГБ когерентної пам’яті, що дозволяє ефективно навчати великі мовні моделі та обробляти складні обчислювальні завдання.

Ця система підтримує мережеве з’єднання до 800 Гбіт/с завдяки технології NVIDIA ConnectX-8 SuperNIC, що забезпечує високу швидкість передачі даних між кількома DGX-станціями та хмарними сервісами.

Крім того, DGX Station інтегрується з платформою Nvidia AI Enterprise та підтримує мікросервіси Nvidia NIM, що спрощує розгортання ШІ-додатків на підприємствах.

Бронювання DGX Spark уже відкрите, а DGX Station з’явиться у продажу пізніше цього року. Серед офіційних партнерів із виробництва – ASUS, BOXX, Dell, HP, Lambda та Supermicro.

Також додамо, що світовий суперкомп’ютер на базі ШІ вартістю £225 млн вже використовує штучний інтелект для розробки нових ліків і вакцин.