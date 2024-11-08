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Вплинула перемога Трампа: Nvidia знову стала найдорожчою компанією у світі

Вплинула перемога Трампа: Nvidia знову стала найдорожчою компанією у світі
Nvidia знову стала найдорожчою компанією у світі

Акції виробника мікросхем Nvidia зросли до рекордного рівня, завдяки чому компанія досягла ринкової капіталізації понад 3,6 трильйона доларів США і випередила Apple, ставши найдорожчою корпорацією світу.

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Про це пише Reuters.

Рекордне зростання цін на акції сталося після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США, що викликало хвилю оптимізму серед інвесторів через можливі податкові зниження та дерегуляційні ініціативи, пов’язані з новою адміністрацією.

Зростання акцій Nvidia на 2,2% вивело її на новий максимум і досягнувши ринкової капіталізації 3,65 трильйона доларів. Цим вона випередила Apple, чия капіталізація становила 3,44 трильйона доларів. 

Після цьогорічного сплеску Nvidia тепер перевищує загальну вартість Eli Lilly , Walmart, JPMorgan, Visa, UnitedHealth Group і Netflix.

Аналітики прогнозують значне збільшення доходів Nvidia у четвертому кварталі, очікуючи на 80% ріст до 32,9 мільярда доларів. Вкладення компанії в розробку потужних обчислювальних чіпів для штучного інтелекту та інших технологічних рішень зробили її ключовим гравцем у сфері технологій, що розвиваються, таких як штучний інтелект та обробка даних.

Водночас, капіталізація Microsoft, одного з основних конкурентів Nvidia на ринку, досягла 3,16 трильйона доларів, але її акції також зросли на 1,25%, демонструючи стійке зростання інтересу до високотехнологічних гігантів.

Нагадаємо, раніше цього року Nvidia ненадовго перевершувала Apple, але зберегти лідерство компанії вдалося лише тепер. Тоді Nvidia зросли на 3,5%, ринкова вартість компанії склала близько 3,34 трильйона доларів. 

Автор:
Тетяна Гойденко