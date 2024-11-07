Перемога Трампа принесла рекордний прибуток для 10 найбагатших людей світу

Повернення Дональда Трампа до Білого дому стало рушійним чинником рекордного зростання статків десяти найбагатших людей світу, зокрема таких відомих мільярдерів, як Ілон Маск та Джефф Безос.

Про це пише Вloomberg.

У середу сукупний капітал цих мільярдерів зріс на 63,5 мільярда доларів, з яких 26,5 мільярда доларів припали саме на Маска. Згідно з індексом Bloomberg, це стало найбільшим одноразовим збільшенням капіталу з моменту запуску індексу у 2012 році.

Головною причиною такого зростання стала реакція фондового ринку: індекс S&P 500 піднявся на 2,5%, а також відзначено ріст курсу долара. Інвестори роблять ставку на те, що нова економічна програма Трампа буде націлена на зниження податків і зменшення державного регулювання, що сприятиме подальшому зростанню акцій та інших фінансових активів США.

Помітне зростання активів також спостерігалося в криптовалютній сфері: статок засновника криптобіржі Binance Чанпена Чжао збільшився на 12,1 мільярда доларів, тоді як капітал співзасновника Coinbase Брайана Армстронга зріс на 30%, досягнувши 11 мільярдів.

Ілон Маск, який активно підтримував Трампа під час кампанії, ймовірно, отримає офіційну роль в новій адміністрації, що може ще більше посилити його вплив у політичних і економічних колах.

Акції Tesla і Trump Media & Technology Group значно зросли

Після перемоги на президентських виборах Дональда Трампа його статки збільшилися на майже 300 мільйонів доларів завдяки зростанню акцій Trump Media & Technology Group. Акції компанії виросли майже на 8%, піднявшись до майже $37 за акцію. На передринкових торгах вони навіть перевищили позначку в $40.

Що стосується Tesla, що акції компанії зросли більш ніж на 14%. Відомо, що Ілон Маск підтримував Трампа протягом усієї його передвиборчої кампанії, вклавши, за різними даними, понад $100 млн.

Також досягли рекордних максимумів ф'ючерси, прив'язані до індексів S&P 500 і Dow Jones,після того, як Трамп оголосив про перемогу. Водночас китайський юань та фондові ринки Китаю різко обвалились, оскільки перспектива його президентства Трампа та контролю республіканців над Конгресом США ризикує посилити напруженість між країнами.