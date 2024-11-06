Вибори в США: фондові індекси Dow Jones та S&P 500 рекордно злетіли, а китайські ринки – впали

Ф'ючерси, прив'язані до індексів S&P 500 і Dow Jones, досягли рекордних максимумів після того, як Дональд Трамп заявив, що повернув собі президентство в США. Водночас китайський юань та фондові ринки Китаю різко обвалились, оскільки перспектива чергового президентства Трампа та контролю республіканців над Конгресом США ризикує посилити напруженість між країнами.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Зростання Dow Jones та S&P 500

По мірі підрахунку голосів виборців ф'ючерси на індекс Dow Jones підскочили на 2,86%, або більш ніж на 1200 пунктів, в той час як еталонний індекс S&P 500 зріс на 2,28% і наблизився до психологічно значимої відмітки у 6000.

Ф'ючерси на індекс малих капіталізацій Russell 2000 зросли на 6,2% до найвищого рівня з початку 2022 року. Це відбулося на тлі очікувань, що компанії, орієнтовані на внутрішній ринок, можуть отримати вигоду від більш м'якого регулювання та оподаткування, а також будуть менш уразливі до потенційних імпортних тарифів.

Що відбувається з китайськими ринками та юанем

Зокрема агентство Reuters повідомляє, що китайський юань і фондові ринки різко впали в середу через можливість чергового президентства Дональда Трампа. На момент закриття китайських ринків Трамп оголосив про перемогу над демократкою Камалою Гарріс у запеклих президентських перегонах у США.

Ф'ючерси на американські акції підскочили, а долар зміцнився на тлі того, що республіканці отримали значну перевагу в Сенаті. Водночас протягом певного часу буде невідомо, яка партія матиме контроль над Палатою представників.

Індекс "блакитних фішок" Китаю CSI300 знизився на 0,5%, тоді як основний індекс Гонконгу Hang Seng, який краще відображає настрої іноземних інвесторів, впав на 2,3%. Водночас індекс Hang Seng China Enterprises знизився на 2,6%.

Акції китайських технологічних компаній, що котируються в Гонконгу, загалом також впали: акції гігантів електронної комерції JD.com та Alibaba знизилися на 4% кожна.

Президентські вибори в США матимуть суттєвий вплив на економіку та ринки капіталу Китаю. У межах своїх обіцянок підтримати американське виробництво Трамп пообіцяв виборцям накласти мита у розмірі 60% і більше на товари з Китаю.

Офшорний юань знизився більш ніж на 1% по відношенню до долара, досягнувши найнижчого рівня з середини серпня. Курс внутрішнього юаня також впав більш ніж на 0,8%, і, як повідомили джерела агентству Reuters, великі державні банки Китаю продавали долари, щоб не допустити занадто швидкого ослаблення юаня.

Запропонована Трампом тарифна та податкова політика розглядається як інфляційна, а отже, ймовірно, сприятиме збереженню високих відсоткових ставок у США, підриваючи курси валют торгових партнерів.

Під час першого президентського терміну Трампа юань ослаб приблизно на 5% по відношенню до долара після введення першого раунду американських тарифів на китайські товари у 2018 році, а через рік, коли напруженість у торгівлі зросла, впав ще на 1,5%.

Чому перемога Трампа може сильно вплинути на китайський фондовий ринок

Китайський фондовий ринок перебуває на етапі відновлення після багаторічного спаду, оскільки влада обіцяє вирішити проблеми зі слабким споживанням та спадом у секторі нерухомості. Індекс CSI 300 зріс більш ніж на 20% з 23 вересня, коли в Пекіні почали впроваджувати зниження ставок та стимулюючі заходи для економіки.

Однак перемога Трампа може уповільнити це зростання, оскільки саме технологічний, оборонний та експортний сектори можуть опинитися під ударом його політики.

Враховуючи, що як демократи, так і республіканці мають досить жорстку позицію щодо Китаю, ринки, ймовірно, не реагуватимуть різко, поки не буде оголошено конкретні зміни в політиці.

"Хоча обидва кандидати, ймовірно, будуть налаштовані жорстко щодо Китаю, Трамп усе ж менш передбачуваний у своїй політиці, тому його можлива перемога може дещо погіршити настрої на ринку," – зазначив стратег China Everbright Securities International у Гонконгу Кенні Нг.