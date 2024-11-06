Выборы в США: фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 рекордно взлетели, а китайские рынки – упали

Фьючерсы, привязанные к индексам S&P 500 и Dow Jones, достигли рекордных максимумов после того, как Дональд Трамп заявил, что вернул себе президентство в США. В то же время, китайский юань и фондовые рынки Китая резко обвалились, поскольку перспектива очередного президентства Трампа и контроля республиканцев над Конгрессом США рискует усилить напряженность между странами.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Рост Dow Jones и S&P 500

По мере подсчета голосов избирателей фьючерсы на индекс Dow Jones подскочили на 2,86% или более чем на 1200 пунктов, в то время как эталонный индекс S&P 500 вырос на 2,28% и приблизился к психологически значимой отметке в 6000.

Фьючерсы на индекс малых капитализаций Russell 2000 выросли на 6,2% до самого высокого уровня с начала 2022 года. Это произошло на фоне ожиданий, что компании, ориентированные на внутренний рынок, могут извлечь выгоду из более мягкого регулирования и налогообложения, а также будут менее уязвимы к потенциальным импортным тарифам.

Что происходит с китайскими рынками и юанем

В частности агентство Reuters сообщает, что китайский юань и фондовые рынки резко упали в среду из-за возможности очередного президентства Дональда Трампа. На момент закрытия китайских рынков Трамп объявил о победе над демократкой Камалой Харрис в ожесточенной президентской гонке в США.

Фьючерсы на американские акции подскочили, а доллар укрепился на фоне того, что республиканцы получили значительное преимущество в Сенате. В то же время, в течение определенного времени будет неизвестно, какая партия будет иметь контроль над Палатой представителей.

Индекс "голубых фишек" Китая CSI 300 снизился на 0,5%, тогда как основной индекс Гонконга Hang Seng, лучше отражающий настроения иностранных инвесторов, упал на 2,3%. В то же время индекс Hang Seng China Enterprises снизился на 2,6%.

Акции котирующихся в Гонконге китайских технологических компаний в целом также упали: акции гигантов электронной коммерции JD.com и Alibaba снизились на 4% каждая.

Президентские выборы в США окажут существенное влияние на экономику и рынки капитала Китая. В рамках своих обещаний поддержать американское производство, Трамп пообещал избирателям наложить пошлины в размере 60% и более на товары из Китая.

Оффшорный юань снизился более чем на 1% по отношению к доллару, достигнув самого низкого уровня с середины августа. Курс внутреннего юаня также упал более чем на 0,8% и, как сообщили источники агентству Reuters, крупные государственные банки Китая продавали доллары, чтобы не допустить слишком быстрого ослабления юаня.

Предлагаемая Трампом тарифная и налоговая политика рассматривается как инфляционная, а значит, вероятно, будет способствовать сохранению высоких процентных ставок в США, подрывая курсы валют торговых партнеров.

Во время первого президентского срока Трампа юань ослаб примерно на 5% по отношению к доллару после введения первого раунда американских тарифов на китайские товары в 2018 году, а год спустя, когда напряженность в торговле возросла, упал еще на 1,5%.

Почему победа Трампа может сильно повлиять на китайский фондовый рынок

Китайский фондовый рынок находится на этапе обновления после многолетнего спада, поскольку власти обещают решить проблемы со слабым потреблением и спадом в секторе недвижимости. Индекс CSI 300 вырос более чем на 20% с 23 сентября, когда в Пекине начали вводить снижение ставок и стимулирующие меры для экономики.

Однако победа Трампа может замедлить этот рост, поскольку именно технологический, оборонный и экспортный секторы могут оказаться под ударом его политики.

Учитывая, что как демократы, так и республиканцы имеют достаточно жесткую позицию по отношению к Китаю, рынки, вероятно, не будут реагировать резко, пока не будут объявлены конкретные изменения в политике.

"Хотя оба кандидата, вероятно, будут настроены жестко в отношении Китая, Трамп все же менее предсказуем в своей политике, поэтому его возможная победа может несколько ухудшить настроения на рынке", — отметил стратег China Everbright Securities International в Гонконге Кенни Нг.