AP объявило о победе Трампа на выборах: кто уже его поздравил (обновляется)

Во вторник, 5 ноября, в Соединенных Штатах Америки прошли президентские выборы. Граждане выбирали лидера страны на ближайшие четыре года. На должность главы Белого дома претендуют Камала Харрис и Дональд Трамп.

Дональд Трамп был избран 47-м президентом Соединенных Штатов, пишет AP.

"Это чрезвычайное возвращение для бывшего президента, отказавшегося признать поражение четыре года назад, спровоцировавшее насильственное восстание в Капитолии США, был осужден по обвинениям в тяжком преступлении и пережил две попытки убийства", - пишет агентство.

Победа Трампа в штате Висконсин помогла ему преодолеть порог в 270 голосов, необходимый для того, чтобы стать президентом.

Кандидату нужно набрать как минимум 270 голосов в Коллегии выборщиков от штата, чтобы претендовать на пост президента.

По состоянию на 12:50 по киевскому времени у Трампа 277 голосов (51,0%), а у Харрис – 224 (47,5%).

Подсчет голосов продолжается.

Кроме того, республиканцы получили большинство в Сенате США после того, как сместили демократов в Западной Виргинии и Огайо.

Кто из политиков уже поздравил Трампа с победой на выборах в США

Дональд Трамп объявил себя 47-м президентом США. В частности, он пообещал "вернуть здоровье Америке", "покончить с войнами" и "добиться успеха вместе".

С "впечатляющей победой" его поздравил президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что Украина заинтересована в развитии взаимовыгодного политического и экономического сотрудничества, и добавил, что ценит приверженность президента Трампа к подходу "мир через силу" по глобальным делам.

"Приветствую с избранием, господин президент. Сильные США - наш стратегический партнер и друг на протяжении 33 лет - сейчас нужны как никогда для поддержки евроатлантической интеграции Грузии, укрепления региональной безопасности и стабильности и защиты нашей свободы и независимости", - написала президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также поздравил Трампа с заявленной победой, назвав ее "величайшим возвращением в истории". "Ваше историческое возвращение в Белый дом открывает для Америки новое начало и знаменует мощное подтверждение приверженности великому союзу между Израилем и Америкой. Это огромная победа!" – написал он.

Поздравления уже есть и от президента Франции Эммануэля Макрона. "Приветствую, президент. Готов работать вместе, как и предыдущие четыре года. С вашими и моими убеждениями. С уважением и амбициями. Во имя мира и процветания", - отметил он.

Чего ждать Украине от каждого из кандидатов

Проукраинские заявления Харрис дают основания ожидать от нее продолжения курса Джо Байдена в поддержку Украины. В то же время считать эту поддержку безоговорочной и слишком эффективной, даже при всем уважении к действующему президенту США, нельзя учитывать постоянное опасение "эскалации". Пока нет сдвигов в вопросе снятия ограничений на использование западного оружия для поражения целей в глубине территории России и также непонятны шансы на позитивную динамику в вопросе членства Украины в НАТО.

По мнению многих экспертов, по крайней мере, в начале своей возможной каденции Харрис не выйдет за пределы политического "пакета" на украинском направлении, сформированного ее предшественником.

В то же время из заявлений Трампа и членов его команды можно заключить, что он планирует достичь прекращения огня, в основном давя на украинскую сторону, включая побуждение к территориальным уступкам России.

В Госдепе опасаются, что потенциальная победа экс-президента Дональда Трампа может подорвать поддержку Киева со стороны Запада.

Трамп заявлял, что будет поощрять Россию делать "все, что она захочет" с любой страной-членом НАТО, не выполняющей указания по расходам на оборону. Он также выступил против дальнейшей финансовой помощи Украине. А в случае победы на президентских выборах 2024 года обещал закончить войну между Россией и Украиной за 24 часа, посадив президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина за стол переговоров.

Зеленский призвал Трампа публично поделиться своим "мирным планом", если у бывшего президента США есть способ покончить с войной между Украиной и Россией. При этом президент подчеркивал, что для Украины любой мирный план, предусматривающий отказ от оккупированных территорий, неприемлем.

Выборы президента США

Очередные выборы президента США прошли 5 ноября.

Голосование проходило не непосредственно за президента или вице-президента – американцы выбирали Коллегию выборщиков. Именно они в декабре должны избрать нового президента и вице-президента США.

В общей сложности в Коллегии выборщиков 538 членов. Для победы требуется не менее 270 голосов. Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

За пост президента США в этом году соревнуются два кандидата: Дональд Трамп от Республиканской партии и Камала Харрис – от Демократической партии.