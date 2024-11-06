Дональд Трамп оголосив себе новообраним президентом США (ВІДЕО)

Дональд Трамп оголосив себе 47-м президентом США. Про це він заявив у промові, яку транслює "Голос Америки".

"Щиро дякую. Мені було дуже приємно перемогти у народному голосуванні… Америка надала нам безпрецедентний і потужний мандат", — сказав він під час виступу перед виборцями.

Трамп зазначив, що перемагає в усіх ключових "хитких" штатах, і додав, що "це політична перемога, якої наша країна ще ніколи не бачила".

"Як під час свого першого президентства, я буду працювати над своїми обіцянками і виконувати їх… Я закликаю залишити розділ і розбрат в минулому. Нам потрібно намагатися це зробити. Ми можемо досягти успіху разом", – сказав кандидат в президенти.

Трамп додав, що не має наміру розпочинати війни. "Я планую, навпаки, покласти край війнам", – підкреслив він.

Трамп також привітав Джей Ді Венса з тим, що він обійме посаду віце-президента США.

Фото: Will Lanzoni/CNN

Вибори президента США

Чергові вибори президента США пройшли 5 листопада.

Голосування відбулося не безпосередньо за президента чи віцепрезидента – американці обирали Колегію виборників. Саме вони у грудні мають обрати нового президента та віцепрезидента США.

Загалом у Колегії виборників 538 членів. Для перемоги потрібні щонайменше 270 голосів. Інавгурація 47-го президента США відбудеться 20 січня 2025 року.

За посаду президента США цьогоріч змагаються два кандидати: Дональд Трамп від Республіканської партії та Камала Гарріс – від Демократичної партії.