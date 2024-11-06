Дональд Трамп объявил себя новоизбранным президентом США (ВИДЕО)

Дональд Трамп объявил себя 47-м президентом США. Об этом он заявил в речи, которую транслирует "Голос Америки".

"Искренне благодарю. Мне было очень приятно победить в народном голосовании… Америка предоставила нам беспрецедентный и мощный мандат", — сказал он во время выступления перед избирателями.

Трамп отметил, что побеждает во всех ключевых "шатких" штатах, и добавил, что "это политическая победа, которой наша страна еще никогда не видела".

"Как во время своего первого президентства, я буду работать над своими обещаниями и выполнять их… Я призываю оставить раздел и раздор в прошлом. Нам нужно пытаться это сделать. Мы можем добиться успеха вместе", – сказал кандидат в президенты.

Трамп добавил, что не намерен начинать войны. "Я планирую, наоборот, покончить с войнами", – подчеркнул он.

Трамп также поздравил Джей Ди Венса с тем, что он вступит в должность вице-президента США.

Фото: Will Lanzoni/CNN

Выборы президента США

Очередные выборы президента США прошли 5 ноября.

Голосование состоялось не непосредственно за президента или вице-президента – американцы выбирали Коллегию выборщиков. Именно они в декабре должны избрать нового президента и вице-президента США.

В общей сложности в Коллегии избирателей 538 членов. Для победы требуется не менее 270 голосов. Инаугурация 47 президента США состоится 20 января 2025 года.

За пост президента США в этом году соревнуются два кандидата: Дональд Трамп от Республиканской партии и Камала Харрис – от Демократической партии.

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