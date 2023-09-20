Зеленский призвал Трампа обнародовать его "мирный план"

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Дональда Трампа публично поделиться своими "мирными планами", если у бывшего президента США есть способ покончить с войной между Украиной и Россией.

Об этом Зеленский сказал в интервью журналисту CNN Вольфу Блицеру.

При этом президент подчеркнул, что для Украины любой мирный план, предусматривающий отказ от оккупированных территорий, неприемлем.

"Итак, если идея состоит в том, как забрать часть нашей территории и отдать Путину, это не формула мира", – заявил Зеленский.

Ранее Дональд Трамп отказался сказать, кто должен победить в войне России против Украины, заявив, что хочет прекратить кровопролитие.

"И я сделаю это за 24 часа", - заявил бывший президент США.

Позже отвечая на вопрос о том, позволит ли это соглашение Путину сохранить землю, которую он захватил, Трамп сказал: "Нет, нет. Я заключил бы справедливое соглашение для всех. Нет, я бы сделал это справедливо".

Трампа также спросили, будет ли это победой Путина.

"Вы знаете, это то, о чем можно было договориться. Потому что были определенные части, Крым и другие части страны. Поэтому они могли заключить соглашение там, где сейчас меньшая территория, чем уже захваченная Россией, честно говоря", - уверен экс-глава Белого дома.

Как пишет CNN, поездка Зеленского в Организацию Объединенных Наций происходит в тот момент, когда Украина сталкивается с критикой расходов в США из-за поддержки войны.

Республиканская партия США откровенно враждебно относится к предоставлению Украине какой-либо дополнительной военной помощи, и остается непонятным, захочет ли спикер Палаты представителей Кевин Маккарти подписать дополнительное финансирование.

Зеленский сказал, что планирует встретиться с Маккарти во время поездки в Вашингтон. Также в ходе визита запланирована его встреча с президентом США Джо Байденом.

Отвечая на вопрос о тех, кто скептически относится к предоставлению Украине большего финансирования, Зеленский сказал, что тем, кто не видел вблизи войны, трудно сравнивать внутренние проблемы, такие как гражданские права или энергетика, с экзистенциальной угрозой, с которой сталкивается атакуемая страна.

"Так трудно понять, когда ты на войне, а когда не на войне", – сказал Зеленский.

Напомним, президент Соединенных Штатов Джо Байден во время выступления на всеобщих дебатах 78-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что вместе с союзниками и партнерами США продолжат поддерживать Украину и не позволят России раздробить ее. Он считает неприемлемым возможность пойти на уступки России для быстрого завершения войны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не хочет думать о продолжительной войне, однако именно к ней сейчас готовится. Глава государства считает, что сейчас "плохой момент" для дипломатии.