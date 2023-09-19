Байден вважає неприйнятним піти на поступки Росії для завершення війни

Президент Сполучених Штатів Джо Байден, заявив під час виступу на загальних дебатах 78-ї сесії Генасамблеї ООН, що разом із союзниками та партнерами, США продовжать підтримувати Україну та не дозволять Росії роздробити її. Він вважає неприйнятним можливість піти на поступки Росії, які стосуються окупованих територій задля швидкого завершення війни.

Про це повідомляє кореспондент "Укрінформу".

Байден наголосив на тому, що Росія сподівається, що світ втомиться і дозволить їй продовжувати діяти безкарно в Україні. Однак він підкреслив, що відмова від основних принципів ООН для заспокоєння агресора не може бути прийнята, і це питання стосується безпеки всіх держав-членів організації.

За його словами, така підтримка – є внеском не лише у майбутнє України, а також у майбутнє кожної країни, яка прагне жити у світі, заснованому на правилах, однакових для всіх націй.

"Якщо ми відступимося від фундаментальних принципів Статуту ООН задля замирювання агресора, чи зможе хтось із країн-членів бути впевненим, що вони у безпеці? Якщо ми допустимо розшматування України, чи можна буде говорити про безпеку незалежності будь-якої країни? Відповідь – ні", – наголосив Байден.

Байден закликав до протистояння цій відкритій агресії, вважаючи, що це є необхідним для запобігання подібним діям інших потенційних агресорів у майбутньому.

Президент США також висловив спільне бажання завершити війну в Україні та відзначив, що ніхто не прагне до цього більше, ніж українці.

Він висловив рішучу підтримку Україні у зусиллях досягти дипломатичного врегулювання конфлікту, але зазначив, що відповідальність за припинення війни лежить виключно на Росії.

Нагадаємо, 18 вересня прибув до США президент України Володимир Зеленський. Він планує провести зустрічі з президентом США Джо Байденом, лідерами Конгресу та військовим керівництвом, а також взяти участь у Генеральній Асамблеї ООН та Саміті цілей сталого розвитку і Раді Безпеки.