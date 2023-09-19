Байден считает неприемлемым пойти на уступки России для завершения войны

Президент Соединенных Штатов, Джо Байден, заявил во время выступления на всеобщих дебатах 78-й сессии Генассамблеи ООН, что вместе с союзниками и партнерами США продолжат поддерживать Украину и не позволят России раздробить ее. Он считает неприемлемым возможность пойти на уступки России, относящиеся к оккупированным территориям для быстрого завершения войны.

Об этом сообщает корреспондент "Укринформа".

Байден отметил, что Россия надеется, что мир устанет и позволит ей продолжать действовать безнаказанно в Украине. Однако он подчеркнул, что отказ от основных принципов ООН по успокоению агрессора не может быть принят, и этот вопрос касается безопасности всех государств-членов организации.

По его словам, такая поддержка является вкладом не только в будущее Украины, а также в будущее каждой страны, которая стремится жить в мире, основанном на правилах, одинаковых для всех наций.

"Если мы отступимся от фундаментальных принципов Устава ООН для замирания агрессора, сможет ли кто-то из стран-членов быть уверенным, что они в безопасности? Если мы допустим растерзания Украины, можно ли будет говорить о безопасности независимости любой страны? Ответ – нет" , – подчеркнул Байден.

Байден призвал к противостоянию этой открытой агрессии, считая, что это необходимо для предотвращения подобных действий других потенциальных агрессоров в будущем.

Президент США также выразил общее желание завершить войну в Украине и отметил, что никто не стремится к этому больше, чем украинцы.

Он выразил решительную поддержку Украине в усилиях достижения дипломатического урегулирования конфликта, но отметил, что ответственность за прекращение войны лежит исключительно на России.

Напомним, 18 сентября прибыл в США президент Украины Владимир Зеленский. Он планирует провести встречи с президентом США Джо Байденом, лидерами Конгресса и военным руководством, а также принять участие в Генеральной Ассамблее ООН и Саммите целей устойчивого развития и Совета Безопасности.