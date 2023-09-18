Зеленский прибыл в США: встретится с Байденом и примет участие в Генассамблее ООН

18 сентября президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США с визитом. Он планирует провести встречи с президентом США Джо Байденом, лидерами Конгресса и военным руководством, а также принять участие в Генеральной Ассамблее ООН и Саммите целей устойчивого развития и Совета Безопасности.

Об этом Зеленский сообщил в Тelegram и добавил, что у него уже намечены веские двусторонние встречи. Также он планирует встретиться с американским бизнесом, журналистами и обществом.

Сразу по прибытии президент посетил военный госпиталь в Балтиморе, где встретился с украинскими военными, проходящими лечение и реабилитацию в США. Зеленский сказал, что они являются героями Украины и что их борьба за свободу и независимость вдохновляет весь мир.

Основными темами визита Зеленского станут продление военной и финансовой помощи Украине, а также усиление санкций против России.

По его словам, территориальная целостность государства является ключевым принципом всех базовых международных документов, включая Устав ООН. Он призвал ООН вернуть этому принципу полную силу, разрушенную российским вторжением и увеличить свои возможности для остановки агрессии и предотвращения их.

"Территориальная целостность государства – ключевой принцип всех базовых международных документов, в частности Устава ООН. И надо вернуть ему полную силу, разрушенную российским вторжением, и увеличить возможности ООН останавливать агрессии и предотвращать их. Украина сделает четкое предложение по этому поводу членам ООН", - сказал президент.

Напомним, советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан официально подтвердил, что встреча между президентом США Джо Байденом и его украинским коллегой Владимиром Зеленским состоится в Белом доме в следующий четверг, 21 сентября.

Следует отметить, что Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций на заседании 23 февраля, перед годовщиной полномасштабного российского вторжения, одобрила резолюцию о принципах Устава ООН, лежащих в основе достижения всеобъемлющего, справедливого и крепкого мира в Украине.