США анонсировали встречу Байдена и Зеленского в Вашингтоне

Советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан официально подтвердил, что встреча между президентом США Джо Байденом и его украинским коллегой Владимиром Зеленским состоится в Белом доме в следующий четверг, 21 сентября.

Об этом сообщает "Украинская правда".

Эта встреча запланирована после участия обоих лидеров в мероприятиях высокого уровня, посвященных неделе Генеральной ассамблеи ООН.

По словам Саливана, это будет третья встреча президентов в Белом доме.

Он добавил, что в начале следующей недели состоится очередное заседание Контактной группы "Рамштайн", на которой будет обсуждена очередная помощь для Украины.

Добавим, издание The Washington Post ранее писало, что Владимир Зеленский намерен отправиться в Вашингтон на следующей неделе после встречи мировых лидеров на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке.

"Визит Зеленского на Капитолийский холм предварительно запланирован на четверг. Эта поездка была согласована с администрацией Байдена", - писало WP.