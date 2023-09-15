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США анонсировали встречу Байдена и Зеленского в Вашингтоне
Советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан официально подтвердил, что встреча между президентом США Джо Байденом и его украинским коллегой Владимиром Зеленским состоится в Белом доме в следующий четверг, 21 сентября.
Об этом сообщает "Украинская правда".
Эта встреча запланирована после участия обоих лидеров в мероприятиях высокого уровня, посвященных неделе Генеральной ассамблеи ООН.
По словам Саливана, это будет третья встреча президентов в Белом доме.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Он добавил, что в начале следующей недели состоится очередное заседание Контактной группы "Рамштайн", на которой будет обсуждена очередная помощь для Украины.
Добавим, издание The Washington Post ранее писало, что Владимир Зеленский намерен отправиться в Вашингтон на следующей неделе после встречи мировых лидеров на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке.
"Визит Зеленского на Капитолийский холм предварительно запланирован на четверг. Эта поездка была согласована с администрацией Байдена", - писало WP.