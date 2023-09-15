США анонсували зустріч Байдена й Зеленського у Вашингтоні

Радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джейк Салліван, офіційно підтвердив, що зустріч між президентом США Джо Байденом і його українським колегою Володимиром Зеленським відбудеться в Білому домі наступного четверга, 21 вересня.

Про це повідомляє "Українська правда".

Ця зустріч запланована після участі обох лідерів у заходах високого рівня, присвячених тижню Генеральної асамблеї ООН.

За словами Салівана, це вже буде третя зустріч президентів у Білому домі.

Він додав, що на початку наступного тижня відбудеться чергове засідання Контактної групи "Рамштайн", на якій обговорять чергову допомогу для України.

Додамо, видання The Washington Post раніше писало, що Володимир Зеленський має намір вирушити до Вашингтона наступного тижня після зустрічі світових лідерів на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку.

"Візит Зеленського на Капітолійський пагорб попередньо запланований на четвер.Цю поїздку було узгоджено з адміністрацією Байдена", - писало WP.