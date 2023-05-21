Зеленський зустрівся з Байденом у Японії: США нададуть Україні новий пакет військової допомоги (ВІДЕО)

Президент Володимир Зеленський на полях саміту G7 у Хіросімі зустрівся з президентом США Джо Байденом.

Відповідний знімок глава держави опублікував у Telegram.

Також про зустріч повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Джо Байдена на G7. Маємо новий пакет військової допомоги для України", - зазначив він.

До нового пакету військової допомоги на 375 мільйонів доларів увішли:

додаткові боєприпаси для HIMARS;

артилерійські снаряди;

протитанкові керовані ракети TOW;

протитанкові системи Javelin і AT-4;

мостові системи;

броньовані медичні машини;

вантажівки та причепи для перевезення важкої техніки;

тепловізійні системи;

запчастини та інше польове обладнання.

У США також підтвердили, після зустрічі Байдена з Зеленським Пентагон оголосив про додаткову військову допомогу для задоволення критичних потреб України у сфері безпеки та оборони.

Нагадаємо, разом з союзниками США мають намір створити коаліцію для передачі Україні винищувачів F-16. Вирішено, що літаки "не обов’язково будуть надходити безпосередньо зі США".

Інформація про передачу Україні F-16 з'явилася відразу після заяви Байдена, що Вашингтон підтримує спільні зусилля з союзниками та партнерами щодо навчання українських пілотів на літаках F-16.

Хоча спочатку він був категорично проти передачі Україні винищувачів, згодом заявляв, що не вірить, що ПС ЗСУ потрібні F-16. Загалом це рішення залежить саме від Сполучених Штатів.

Раніше журналісти писали. що європейські союзники України схвильовані, що через президентські вибори у 2024 році США зменшать військову підтримку Києва.

У США, які є основним джерелом військової допомоги Україні, вистачить заздалегідь затверджених коштів на 5 місяців підтримки Києва.

Тож цей проміжок часу Вашингтон вважає вирішальним у завершенні війни і останнім шансом для України здійснити контрнаступ. Якщо ситуація суттєво не зміниться до вересня, то посилиться міжнародний тиск на Україну сісти за стіл переговорів.