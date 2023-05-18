Союзники України схвильовані можливим зменшенням США військової допомоги Україні

Європейські союзники України схвильовані, що через президентські вибори у 2024 році США зменшать військову підтримку Києва. Про це повідомило Financial Times.

У США, які є основним джерелом військової допомоги Україні, вистачить заздалегідь затверджених коштів на 5 місяців підтримки Києва.

Тож цей проміжок часу Вашингтон вважає вирішальним у завершенні війни і останнім шансом для України здійснити контрнаступ. Якщо ситуація суттєво не зміниться до вересня, то посилиться міжнародний тиск на Україну сісти за стіл переговорів.

"Для Америки важливо представити цю війну як успішну, зокрема для внутрішніх цілей, щоб довести, що всі ці пакети допомоги були успішними з погляду досягнень України”, - зазначив європейський чиновник.

“Ми не можемо підтримувати той самий рівень допомоги вічно", - додало анонімне джерело.

У ЄС сумніваються в тому, чи зможуть США досягти рівня пакета на 48 млрд доларів, ухваленого у 2022 році. Адже за нього потрібно проголосувати в Конгресі цієї осені.

У США мають сумніви, що навіть, попри успішний контрнаступ, Україна досягне усіх поставлених цілей цього року.

Хоч Джо Байден публічно підтримує Україну, втім готується до кампанії з переобрання разом із Дональдом Трампом, який критикує фінансування США війни.

Нагадаємо, восени Сполучені Штати планують оголосити новий пакет військової допомоги Україні на 2024 рік.

Наразі в США обговорюють пакет вартістю в 60 мільярдів доларів, який можуть прийняти у вересні.

З пакета допомоги Україні на 48 мільярдів доларів, який Конгрес США схвалив у грудні 2022 року, залишилося близько 6 мільярдів доларів.

Це означає, що до середини літа у Пентагону можуть закінчитися гроші на військову допомогу Україні, якщо в Білому домі не виділять нові кошти.